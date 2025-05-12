Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri ne kadar? 2025 Türkiye konseri tarihi

Sufi, halk ve etnik müzikler besteleyen Sami Yusuf 10 yıl aranın ardından 2025 yılında İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor. Azerbaycan kökenli İngiliz sanatçı Sami Yusuf İstanbul konseri tarihi ve bilet fiyatları belli oldu. İstanbul Yenikapı'da gerçekleşecek konserin biletleri satışa çıktı.

Azerbaycan kökenli İngiliz sanatçı Sami Yusuf, İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor. Ectasy: İki Deniz Arasında konsepti ile özel hazırlanan konseri, ünlü sanatçının müzikal vizyonunu da yansıtacak.

Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları, tarihi ve yeri açıklandı.

SAMİ YUSUF İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Sami Yusuf İstanbul konseri, 23 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecek. Festival Park Yenikapı'da düzenlenecek konserde Yusuf, İstanbul'a özel ezgilerini de seslendirecek. Geniş bir sanatçı topluluğuyla sahneye çıkacağı gecede, yeni albümü Ectasy'den şarkılarına da yer verecek.

SAMİ YUSUF İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ NE KADAR?

Sami Yusuf İstanbul konseri, ayakta ve koltuk seçmeli seçenekleriyle farklı fiyatlarla satışa çıktı.

Ayakta düzen 900 TL'den satılıyor.

Koltuk seçmeli seçenekler de oturma yeri ve VIP düzene göre değişkenlik gösteriyor. En düşük 3 bin 250 TL ile en yüksek10 bin 500 TL arasında satışa sunuldu.

SAMİ YUSUF İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI 2025?

Sami Yusuf 2025 İstanbul konseri biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 900 TL'den başlıyor.