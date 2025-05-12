Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri ne kadar? 2025 Türkiye konseri tarihi

Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri ne kadar? 2025 Türkiye konseri tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri ne kadar? 2025 Türkiye konseri tarihi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sufi, halk ve etnik müzikler besteleyen Sami Yusuf 10 yıl aranın ardından 2025 yılında İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor. Azerbaycan kökenli İngiliz sanatçı Sami Yusuf İstanbul konseri tarihi ve bilet fiyatları belli oldu. İstanbul Yenikapı'da gerçekleşecek konserin biletleri satışa çıktı.

Azerbaycan kökenli İngiliz sanatçı Sami Yusuf, İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor. Ectasy: İki Deniz Arasında konsepti ile özel hazırlanan konseri, ünlü sanatçının müzikal vizyonunu da yansıtacak. 

Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları, tarihi ve yeri açıklandı. 

SAMİ YUSUF İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN? 

Sami Yusuf İstanbul konseri, 23 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşecek. Festival Park Yenikapı'da düzenlenecek konserde Yusuf, İstanbul'a özel ezgilerini de seslendirecek. Geniş bir sanatçı topluluğuyla sahneye çıkacağı gecede, yeni albümü Ectasy'den şarkılarına da yer verecek. 

Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri ne kadar? 2025 Türkiye konseri tarihi - 1. Resim

SAMİ YUSUF İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ NE KADAR?

Sami Yusuf İstanbul konseri, ayakta ve koltuk seçmeli seçenekleriyle farklı fiyatlarla satışa çıktı. 

Ayakta düzen 900 TL'den satılıyor.

Sami Yusuf İstanbul konseri ne zaman, biletleri ne kadar? 2025 Türkiye konseri tarihi - 2. Resim

Koltuk seçmeli seçenekler de oturma yeri ve VIP düzene göre değişkenlik gösteriyor. En düşük 3 bin 250 TL ile en yüksek10 bin 500 TL arasında satışa sunuldu.

SAMİ YUSUF İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI 2025?

Sami Yusuf 2025 İstanbul konseri biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 900 TL'den başlıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İkinci aşama özerklik mi? Jet açıklama geldi: Pazarlık söz konusu değil
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranı son durumu dikkat çekti! Yağmurlar sonrasında değişim - HaberlerİSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranı son durumu dikkat çekti! Yağmurlar sonrasında değişimAmasya’da 3 dakika arayla 2 deprem! Son dakika Amasya'da deprem mi oldu - HaberlerAmasya’da 3 dakika arayla 2 deprem! Son dakika Amasya'da deprem mi olduEşref Rüya sezon finali ne zaman? Eşref Rüya'da sırlar açığa çıkacak - HaberlerEşref Rüya sezon finali ne zaman? Eşref Rüya'da sırlar açığa çıkacakDiş eti şikayetiniz varsa dikkat: Bu kanser türünün ilk belirtisi olabilir - HaberlerDiş eti şikayetiniz varsa dikkat: Bu kanser türünün ilk belirtisi olabilirİstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs Pazartesi İSKİ su kesintisi sorgulama - Haberlerİstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs Pazartesi İSKİ su kesintisi sorgulamaDan Da Dan: Evil Eye beyaz perdeye taşınıyor! Vizyon tarihi netleşti - HaberlerDan Da Dan: Evil Eye beyaz perdeye taşınıyor! Vizyon tarihi netleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...