Diş eti şikayetiniz varsa dikkat: Bu kanser türünün ilk belirtisi olabilir

Diş eti büyümesi, kanama ve kötü ağız kokusunu hafife almayın. Uzmanlara göre bu belirtiler, ölümcül bir kan kanseri olan akut miyeloid löseminin (AML) erken habercisi olabilir.

Diş etlerindeki şişlik, kanama ve kötü ağız kokusu çoğu zaman hafife alınıyor. Ancak Uzman Diş Hekimi ve Ağız Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan’a göre, bu belirtiler basit bir iltihaptan fazlası olabilir. Yeni araştırmalar, şiddetli diş eti büyümesinin bazen akut miyeloid löseminin (AML) ilk habercisi olduğunu ortaya koyuyor.

DİŞ ETLERİNDEKİ DEĞİŞİM LÖSEMİNİN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR

Ağız Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, şiddetli diş eti şişmesinin, akut miyeloid lösemi (AML) adı verilen ciddi bir kan kanserinin ilk belirtisi olabileceğini vurguluyor. Özellikle kötü ağız hijyeni olmamasına rağmen diş etlerinde büyüme ve kanama varsa dikkatli olunmalı.

LÖSEMİ DİŞ ETİNE NASIL ZARAR VERİYOR?

AML’de, kemik iliğinde anormal hücreler çoğalır ve normal kan hücresi üretimi durur. Bu hücreler bazen doğrudan diş etlerine yerleşerek burada büyüme, renk değişikliği, aşırı kanama ve ağrılı şişliklere yol açabilir. Dişlerin sallanması ise bu sürecin çene kemiğine yayıldığını gösterir.

BASİT BİR MUAYENE HAYAT KURTARABİLİR

Yapılan araştırmalar, ileri düzey diş eti büyümesi yaşayan hastaların bir kısmında doğrudan AML tanısı konduğunu ortaya koydu. Özellikle 65 yaş üstü bireylerde görülen bu tehlikeli durum, erken fark edilirse kemoterapi ve kemik iliği nakli ile kontrol altına alınabiliyor.

HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ?

Prof. Dr. Özkan’ın uyarıları şu şekilde:

Diş etlerinde kırmızı-mor halkalar

Sürekli ve durmayan diş eti kanamaları

Kötü ağız kokusu

Dişlerde gevşeme

Çene kemiğinde erime

Ağızda iyileşmeyen yaralar ve sık enfeksiyonlar

KÜÇÜK BİR KANAMA BÜYÜK BİR HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR

Diş eti kanamaları sadece ağız sağlığınızı değil, tüm vücut sağlığınızı tehdit edebilir. Özellikle uzun süredir geçmeyen ve açıklanamayan ağız içi sorunlar yaşıyorsanız vakit kaybetmeden bir diş hekimine ya da hematoloji uzmanına başvurmalısınız.