İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranı son durumu dikkat çekti! Yağmurlar sonrasında değişim

İstanbul baraj doluluk oranı, hafta sonu yağışları sonrasında merak ediliyor. İSKİ, 12 Mayıs Pazartesi günü baraj doluluk oranı verilerini açıkladı. Yağışlar sonrasındaki değişim dikkat çekti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Mayıs 2025 baraj doluluk oranı verilerini yayımladı. Sıcak ve yağışsız geçen nisan ve mayıs ayları ile birlikte barajlarda düşüşler devam ediyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 12 Mayıs 2025 tarihinde açıklanan verilere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı %79,6 seviyesinde ölçüldü. Geçen yıl aynı zamanda %82,93 olarak ölçülmüştü.

GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMA

12 Mayıs tarihli baraj doluluk oranları, son 10 yılın verileriyle karşılaştırıldığında şu şekilde:

2015: %94

2016: %82

2017: %85

2018: %88

2019: %89

2020: %69

2021: %77

2022: %85

2023: %49

2024: %82

2025: %79

BARAJLARDAKİ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'daki bazı barajların doluluk oranları şu şekilde:

Elmalı Barajı: %92,21

Kazandere Barajı: %91,42

Pabuçdere Barajı: %90,82

Ömerli Barajı: %91,95

Darlık Barajı: %82,15

Terkos Barajı: %79,57

Büyükçekmece Barajı: %70,14

Alibey Barajı: %59,62

Sazlıdere Barajı: %57,56

Istrancalar Barajı: %51,01