Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranı son durumu dikkat çekti! Yağmurlar sonrasında değişim

İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranı son durumu dikkat çekti! Yağmurlar sonrasında değişim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranı son durumu dikkat çekti! Yağmurlar sonrasında değişim
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul baraj doluluk oranı, hafta sonu yağışları sonrasında merak ediliyor. İSKİ, 12 Mayıs Pazartesi günü baraj doluluk oranı verilerini açıkladı. Yağışlar sonrasındaki değişim dikkat çekti. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Mayıs 2025 baraj doluluk oranı verilerini yayımladı. Sıcak ve yağışsız geçen nisan ve mayıs ayları ile birlikte barajlarda düşüşler devam ediyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 12 Mayıs 2025 tarihinde açıklanan verilere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı %79,6 seviyesinde ölçüldü. Geçen yıl aynı zamanda %82,93 olarak ölçülmüştü. 

İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranı son durumu dikkat çekti! Yağmurlar sonrasında değişim - 1. Resim

GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMA

12 Mayıs tarihli baraj doluluk oranları, son 10 yılın verileriyle karşılaştırıldığında şu şekilde:

2015: %94

2016: %82

2017: %85

2018: %88

2019: %89

2020: %69

2021: %77

2022: %85

2023: %49

2024: %82

2025: %79

İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranı son durumu dikkat çekti! Yağmurlar sonrasında değişim - 2. Resim

BARAJLARDAKİ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'daki bazı barajların doluluk oranları şu şekilde:

Elmalı Barajı: %92,21

Kazandere Barajı: %91,42

Pabuçdere Barajı: %90,82

Ömerli Barajı: %91,95

Darlık Barajı: %82,15

İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranı son durumu dikkat çekti! Yağmurlar sonrasında değişim - 3. Resim

Terkos Barajı: %79,57

Büyükçekmece Barajı: %70,14

Alibey Barajı: %59,62

Sazlıdere Barajı: %57,56

Istrancalar Barajı: %51,01 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Alişan'ın dinmeyen acısı... Sözleri yürek yaktı: "Bugün günlerden sensin"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Amasya’da 3 dakika arayla 2 deprem! Son dakika Amasya'da deprem mi oldu - HaberlerAmasya’da 3 dakika arayla 2 deprem! Son dakika Amasya'da deprem mi olduEşref Rüya sezon finali ne zaman? Eşref Rüya'da sırlar açığa çıkacak - HaberlerEşref Rüya sezon finali ne zaman? Eşref Rüya'da sırlar açığa çıkacakDiş eti şikayetiniz varsa dikkat: Bu kanser türünün ilk belirtisi olabilir - HaberlerDiş eti şikayetiniz varsa dikkat: Bu kanser türünün ilk belirtisi olabilirİstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs Pazartesi İSKİ su kesintisi sorgulama - Haberlerİstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs Pazartesi İSKİ su kesintisi sorgulamaDan Da Dan: Evil Eye beyaz perdeye taşınıyor! Vizyon tarihi netleşti - HaberlerDan Da Dan: Evil Eye beyaz perdeye taşınıyor! Vizyon tarihi netleştiDoğum izni 1 yıla ne zaman çıkacak? 2025 yeni doğum yasası son gelişmeler - HaberlerDoğum izni 1 yıla ne zaman çıkacak? 2025 yeni doğum yasası son gelişmeler
Sonraki Haber Yükleniyor...