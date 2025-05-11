Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente uyarı: Günler boyu sürecek

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde bu hafta sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar, hava sıcaklıklarının ülkenin iç kesimlerinde 1-2 derece düşeceğini öngörüyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alması beklenen yağıların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin büyük bölümünde bu hafta da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yağışların batı bölgelerinde az, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

Yağışların 1 hafta boyunca sürmesinin beklendiğini dile getiren Çelik, "Yağışlar özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3-4 gün boyunca kuvvetli olacak" dedi.

Çelik, şu anda mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların iç kesimlerde 1-2 derece daha düşeceğini, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinde olacağını aktardı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da da havanın çok bulutlu olacağını belirten Çelik, "Salı günü batı çevrelerde ve kuzey kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişleri olabilir. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 20 derece civarında olacak" ifadelerini kullandı.

Ankara'da bu hafta parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını vurgulayan Çelik, salı ve çarşamba günü başkentte gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti. Çelik, Başkentte bu hafta en yüksek sıcaklığın 20 derece olacağını kaydetti.

Çelik, İzmir'de gelecek 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 26-27 derece civarında olacağı tahminini paylaştı.