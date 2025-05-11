Meteoroloji son raporu yayınladı! Rüzgar Rusya'dan esecek, hava birden buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, yeni haftada sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Salı günü itibarıyla rüzgarlar Rusya tarafından daha serin esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya'nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.