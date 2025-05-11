Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Meteoroloji son raporu yayınladı! Rüzgar Rusya'dan esecek, hava birden buz kesecek

Meteoroloji son raporu yayınladı! Rüzgar Rusya'dan esecek, hava birden buz kesecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji son raporu yayınladı! Rüzgar Rusya&#039;dan esecek, hava birden buz kesecek
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, yeni haftada sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Salı günü itibarıyla rüzgarlar Rusya tarafından daha serin esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya'nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Rüzgar Rusya'dan esecek, hava birden buz kesecek - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Rüzgar Rusya'dan esecek, hava birden buz kesecek - 2. Resim

RÜZGAR

Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Rüzgar Rusya'dan esecek, hava birden buz kesecek - 3. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Rüzgar Rusya'dan esecek, hava birden buz kesecek - 4. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Rüzgar Rusya'dan esecek, hava birden buz kesecek - 5. Resim

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay İstanbul'u terk ediyor: Sebebini tek tek açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anneler Günü için en çok tercih edilen çiçek oldu! Saksı çiçeklerine yoğun talep - YaşamAnneler Günü için en çok tercih edilen çiçek oldu!Nesli tükenme tehlikesi altında! Siirt'te görüldü - YaşamNesli tükenme tehlikesi altında! Siirt'te görüldü13 araca zarar verip binlerce lira zarara yol açmıştı! Hastaneye kaldırılmasına karar verildi - Yaşam13 araca zarar verip binlerce lira zarara yol açtı!Sivas'ta yaşandı! Yolda önüne çıkan ayıyı metrelerce kovaladı - YaşamSivas'ta yaşandı! Yolda önüne çıkan ayıyı metrelerce kovaladıİzlediği video hayatını değiştirdi! Artık yepyeni bir işi var - Yaşamİzlediği videoyla hayatı değişti! Artık yepyeni bir işi varİhtişamıyla hayran bırakıyor! 2 bin 700 yıllık tarih: Boyabat Kalesi - Yaşamİhtişamıyla görenleri hayran bırakıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...