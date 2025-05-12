Amasya’da 3 dakika arayla 2 deprem! Son dakika Amasya'da deprem mi oldu

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.4 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bölgede yaşayanlar anlık olarak meydana gelen depremlerle ilgili bilgi almak istiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından alınan bilgiye göre; saat 12.23’te merkez üssü Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 10.07 kilometre derinliğinde olan gerçekleşen deprem kent merkezi ve çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Kısa süreli de olsa paniğe yol olan depremde, ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AMASYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Amasya'da 12.23'deki depremden 3 dakika sonra, saat 12.26’da ise yine 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 19 kilometre olarak kaydedildi.



Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Gümüşhacıköy (Amasya)

Tarih:2025-05-12

Saat:12:26:26 TSİ

Enlem:40.82111 N

Boylam:35.19444 E

Derinlik:19 km

Detay:https://t.co/Ftw5PanxZG — AFAD Deprem (@DepremDairesi)

Kandilli Rasathanesi ise, Amasya'da bugün saat 12:23'te 4.6, saat 12:26'da ise 4.5 büyüklüğünde deprem olduğu konusunda bilgi verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Amasya’da 4.4 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerden hemen sonra Amasya Valiliği, herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmediğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: