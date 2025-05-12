Dan Da Dan: Evil Eye beyaz perdeye taşınıyor! Vizyon tarihi netleşti

Paranormal anime evreninin dikkat çeken yapımlarından Dan Da Dan, hayranlarını bu kez sinema salonlarında büyülemeye hazırlanıyor. “Dan Da Dan: Evil Eye” adıyla vizyona girecek film, serinin ikinci sezonunun ilk üç bölümünü beyaz perdeye taşıyarak izleyicilerine sıra dışı bir deneyim sunacak. Anime tutkunlarının merakla beklediği yapım için ilk resmi fragman da yayınlandı.

DAN DA DAN: EVIL EYE KONUSU NEDİR?

Dan Da Dan: Evil Eye filmi serinin ilk sezonunun finaliyle birlikte ikinci sezonun açılış bölümlerini kapsıyor. Böylece izleyiciler karakterlerin devam eden hikayesine kesintisiz bir geçişle tanıklık edebilecek.

Dan Da Dan: Evil Eye filminde yine doğaüstü olaylar, uzaylılar, hayaletler ve gençlik romantizmi iç içe geçerek ekranlara taşınıyor. Kahramanlarımız Momo ve Okarun’un karşılaştığı sıra dışı olaylar, izleyenleri bir yandan heyecanlandırırken bir yandan da güldürmeyi başarıyor.

DAN DA DAN: EVIL EYE KREATİF EKİBİ VE SESLENDİRME KADROSU

Dan Da Dan: Evil Eye yönetmen koltuğunda Fuga Yamashiro ve Abel Gongora oturuyor. Senaryosu ise Hiroshi Seko tarafından kaleme alındı. Müziklerinde Chainsaw Man ve DEVILMAN gibi ses getiren projelerden tanıdığımız Kensuke Ushio’nun imzası yer alıyor.

Karakter tasarımları Naoyuki Onda tarafından hazırlanırken, doğaüstü varlıkların görsel dünyasını Yoshimichi Kameda şekillendiriyor.

Seriye yeni sezonda dahil olan karakter “Evil Eye”a ise deneyimli seslendirme sanatçısı Mutsumi Tamura ses veriyor. Filmde Creepy Nuts açılış şarkısını seslendirirken, kapanış parçasında ZUTOMAYO'nun etkileyici yorumu yer alıyor.

DAN DA DAN: EVIL EYE VİZYON TARİHLERİ

Filmin dünya çapındaki vizyon takvimi de netleşti. 30 Mayıs 2025 tarihinde Asya’da (Japonya hariç) Muse dağıtımıyla sinema salonlarına giriş yapacak olan film 4-8 Haziran tarihleri arasında İtalya’da gösterilecek.

6 Haziran günü ise Kuzey Amerika’daki izleyiciler GKIDS aracılığıyla filme erişebilecek. Aynı tarihte Avustralya ve Yeni Zelanda’da Sugoi Co. tarafından sinemalara taşınacak olan yapım 7 Haziran’da Avrupa’da ADN dağıtımıyla izleyici karşısına çıkacak. Almanya ve Avusturya'daki gösterim ise 10 Haziranda başlayacak.

Birleşik Krallık ve İrlanda’da ise “Dan Da Dan: Evil Eye” sınırlı sayıda salonda Anime Limited dağıtımıyla 6 Haziran’da gösterime girecek. Gösterim programı ve bilet bilgileri resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Dan Da Dan: Evil Eye'ın Türkiye'de vizyona girip girmeyeceğine dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

ANİME DÜNYASINDA YÜKSELEN BİR YILDIZ

Dan Da Dan, 2024’ün son çeyreğinde yayınlanan ilk sezonuyla kısa sürede anime camiasında adından söz ettirmeyi başarmıştı. Toplamda 12 bölümden oluşan ilk sezon Netflix ve Crunchyroll platformlarında yayınlanarak küresel bir izleyici kitlesine ulaştı.

Karanlık doğaüstü atmosferi, mizahi anlatımı ve dinamik görselliğiyle beğeni toplayan seri Amerika’daki sinema gösterimiyle de 1 milyon doların üzerinde gişe geliri elde etti.

İKİNCİ SEZONUN DİJİTAL YAYIN TARİHİ DE BELLİ OLDU

Dan Da Dan: Evil Eye filminin ardından dizinin ikinci sezonu da dijital platformlarda yayın hayatına başlayacak.

3 Temmuz 2025’ten itibaren Japonya’da MBS ve TBS kanallarındaki “Super Animeism Turbo” kuşağında yayınlanacak olan yapım eş zamanlı olarak Crunchyroll ve Netflix platformlarında da izleyiciyle buluşacak.

DAN DA DAN MANGASI HALA DEVAM EDİYOR

Orijinal manga serisi Yukinobu Tatsu tarafından yazılarak Shueisha’nın Shonen Jump+ platformunda düzenli olarak yayınlanıyor.

19. cilt Japonya’da 4 Nisan’da raflardaki yerini alırken Viz Media tarafından İngilizceye çevrilen serinin 12. cildi 1 Nisan’da okuyucularla buluştu.