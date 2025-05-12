Amasra’dan acı haber! Engelli abi, tüfekle oynarken kardeşini vurdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde zihinsel engelli çocuğun oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan 6 yaşındaki kardeşi öldü, 1 çocuk yaralandı.

Acı olay, Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşandı. Göçkün köyünde 15 yaşındaki zihinsel engelli B.G, evdeki av tüfeğiyle oynadığı sırada silah ateş aldı. Bu sırada 6 yaşındaki erkek kardeşi B.G. ile misafir olarak bulunan 7 yaşındaki H.C.K. yaralandı.

KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.G, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elinden yaralanan kız çocuğu H.C.K'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.