BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi iptal edildi.
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Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün gerçekleşecek 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
- 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
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