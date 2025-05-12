Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eşref Rüya sezon finali ne zaman? Eşref Rüya'da sırlar açığa çıkacak

Eşref Rüya sezon finali ne zaman? Eşref Rüya'da sırlar açığa çıkacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eşref Rüya sezon finali ne zaman? Eşref Rüya&#039;da sırlar açığa çıkacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eşref Rüya dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan Eşref Rüya dizisi ekran macerasında ara vermeye hazırlanıyor.

Başrollerini  Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya dizisi sezon finali için gün saymaya başladı. Aksiyon ve aşkın harmanlandığı dizinin başarılı oyuncu kadrosu dikkat çekmeye başladı. 

Uluç Bayraktar’ın yönettiği, Ethem Özışık ve ekibinin yazdığı Tims&B imzalı Eşref Rüya'nın sezon finali tarihi belli oldu. 

Eşref Rüya sezon finali ne zaman? Eşref Rüya'da sırlar açığa çıkacak - 1. Resim

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Ekranların iddialı dizileri arasında yer alan Eşref Rüya, Çarşamba akşamlarına damga vuruyor. Reytinglerde her hafta zirveyi yakalamayı başaran dizinin akıbeti belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşref Rüya dizisinin 18 Haziran'da sezon finali yapacağı bilgisi paylaşıldı. Ekrana gelecek 13. bölümüyle 1. sezonunu kapatacaktır.

Eşref Rüya sezon finali ne zaman? Eşref Rüya'da sırlar açığa çıkacak - 2. Resim

EŞREF RÜYA KONUSU NE?

Eşref, henüz küçük yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasında kendine yer buldu. Yıllar içinde suç dünyasında hüküm sürmüş ve tanınırlığını arttırmıştır. Onun için yetim demek kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri anlanına gelir... Ancak bu aile, suç dünyasının tam ortasındadır.

Yeraltı örgütlerinin başında olan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmek bilmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin bile edemeyeceği bir rüzgarın içine sürükleyecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa’da silahlı dehşet! Kendini kazara vurduğunu söyledi, detaylar şoke etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs Pazartesi İSKİ su kesintisi sorgulama - Haberlerİstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs Pazartesi İSKİ su kesintisi sorgulamaDan Da Dan: Evil Eye beyaz perdeye taşınıyor! Vizyon tarihi netleşti - HaberlerDan Da Dan: Evil Eye beyaz perdeye taşınıyor! Vizyon tarihi netleştiDoğum izni 1 yıla ne zaman çıkacak? 2025 yeni doğum yasası son gelişmeler - HaberlerDoğum izni 1 yıla ne zaman çıkacak? 2025 yeni doğum yasası son gelişmeler11 Mayıs 2025 Salı reyting sonuçları açıklandı! Dün akşam en çok izlenen yapım ne oldu? - Haberler11 Mayıs 2025 Salı reyting sonuçları açıklandı! Dün akşam en çok izlenen yapım ne oldu?Al Akhdoud Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın şifresiz izleme seçeneği ve muhtemel ilk 11'leri netleşti - HaberlerAl Akhdoud Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın şifresiz izleme seçeneği ve muhtemel ilk 11'leri netleştiCihan Aydın kimdir, istatistikleri nasıl? Trabzonspor Galatasaray karnesi - HaberlerCihan Aydın kimdir, istatistikleri nasıl? Trabzonspor Galatasaray karnesi
Sonraki Haber Yükleniyor...