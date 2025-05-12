Eşref Rüya sezon finali ne zaman? Eşref Rüya'da sırlar açığa çıkacak

Eşref Rüya dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan Eşref Rüya dizisi ekran macerasında ara vermeye hazırlanıyor.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya dizisi sezon finali için gün saymaya başladı. Aksiyon ve aşkın harmanlandığı dizinin başarılı oyuncu kadrosu dikkat çekmeye başladı.

Uluç Bayraktar’ın yönettiği, Ethem Özışık ve ekibinin yazdığı Tims&B imzalı Eşref Rüya'nın sezon finali tarihi belli oldu.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Ekranların iddialı dizileri arasında yer alan Eşref Rüya, Çarşamba akşamlarına damga vuruyor. Reytinglerde her hafta zirveyi yakalamayı başaran dizinin akıbeti belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşref Rüya dizisinin 18 Haziran'da sezon finali yapacağı bilgisi paylaşıldı. Ekrana gelecek 13. bölümüyle 1. sezonunu kapatacaktır.

EŞREF RÜYA KONUSU NE?

Eşref, henüz küçük yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasında kendine yer buldu. Yıllar içinde suç dünyasında hüküm sürmüş ve tanınırlığını arttırmıştır. Onun için yetim demek kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri anlanına gelir... Ancak bu aile, suç dünyasının tam ortasındadır.

Yeraltı örgütlerinin başında olan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmek bilmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin bile edemeyeceği bir rüzgarın içine sürükleyecektir.