7 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman mı, Eşref Rüya, Sahipsizler mi?

Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reytinglerde zirveye yerleşen yapım belli oldu.

7 Mayıs Çarşamba günü yapımlar arasında reyting rekabeti yoğun bir şekilde yaşandı. Sezona damga vuran birbirinden iddialı yapımlar; ; Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve Survivor ekranlara geldi.

Ayrıca akşam saatlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Paris Saint Germain-Arsenal maçı gündeme damga vurdu.

DÜN AKŞAM EN ÇOK HANGİ YAPIM İZLENDİ?

7 Mayıs Çarşamba 2025 televizyon ekranlarında Kanal D'de Eşref Rüya dizisi, Star TV'de Sahipsizler, NOW TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri, TRT1' de ise UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Paris Saint Germain-Arsenal maçı reyting için kıyasıya rekabet etti.

Star TV'nin popüler dizisi Sahipsizler Total seyircide günün en çok izlenen dizisi oldu. Sahipsizler Totalde birinci sırada yer alırken, AB grubunda 11. sıraya kadar geriledi. ABC grubunda ise beşinci sırada günü tamamladı.

Eşref Rüya, AB ve ABC1 gruplarında zirvede yer alırken Sahipsizler Total'de zirveye çıkmasına rağmen, AB grubunda istenilen rakama ulaşamadı.

Kuruluş Osman ise tüm kategorilerde istikrarlı bir çizgide ilerledi. Leyla: Hayat Aşk Adalet, her üç grupta da ilk 15 içinde yer almayı başardı.

7 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

Eşref Rüya - Kanal D Paris Saint Germain - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1 Kuruluş Osman - ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV Eşref Rüya (Özet) - Kanal D Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW Survivor - TV8 Esra Erol'da - ATV ATV Ana Haber - ATV Leyla Hayat... Aşk... Adalet... - NOW

7 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Sahipsizler - Star TV Kuruluş Osman - ATV Eşref Rüya - Kanal D Esra Erol'da - ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV ATV Ana Haber - ATV Eşref Rüya (Özet) - Kanal D Survivor - TV8 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW Paris Saint Germain - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması - TRT 1