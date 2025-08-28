Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. 27 yıl sonra Avrupa sahnesine dönen Samsunspor, ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Mücadelenin ardından futbolseverler, "Samsunspor elendi mi, Konferans Ligi'ne mi düştü? Samsunspor yoluna nerede devam edecek?" sorularına cevap aradı.

SAMSUNSPOR ELENDİ Mİ, KONFERANS LİGİ'NE Mİ DÜŞTÜ?

İlk maçta Panathinaikos'a kaybeden Samsunspor, sahasında da rakibiyle yenişemeyerek Avrupa Ligi'ne veda etmiş oldu. Avrupa'ya adını yazdırmak için ter döken Samsunspor, artık yoluna UEFA Konferans Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında devam edecek.

SAMSUNSPOR YOLUNA NEREDE DEVAM EDECEK?

Karadeniz temsilcisi Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2025-2026 sezonu grup maçlarına doğrudan katılma hakkını elde etti. 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı saat 20:00'de oynanan Samsunspor - Panathinaikos maçının ilk 11'i ise şöyleydi:

- Samsunspor: Okan, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Musaba, Emre, Mouandilmadji.

- Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Cerin, Bakasetas, Tete, Duricic, Ioannidis.