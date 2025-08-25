Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsunspor Panathinaikos maçı bilet fiyatları belli oldu! Ne zaman satışa çıkacak?

Samsunspor Panathinaikos maçı bilet fiyatları belli oldu! Ne zaman satışa çıkacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsunspor Panathinaikos maçı bilet fiyatları belli oldu! Ne zaman satışa çıkacak?
Samsunspor, Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi, Bilet, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsunspor’un 27 yıl aradan sonra evinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı için taraftarlar bilet satışlarını ve fiyatları merakla bekliyor. Samsunspor Panathinaikos maçı bilet fiyatları ve satışa çıkma tarihi belli oldu.

"Samsunspor Panathinaikos maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak?" araştırılıyor. Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Panathinaikos ile karşılaşmaya hazırlanırken maçın bilet fiyatları ve satış tarihleri taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırdı.

SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Samsunspor’un, Panathinaikos ile 28 Ağustos 2025 Perşembe günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçının bilet fiyatları açıklandı

Bilet fiyatları şu şekilde:

VIP-Batı alt (213-214-217 blok) tribünü: 4 bin 750 TL.

Batı alt-üst (110-111-115-116-212 blok) tribünü: 3 bin 350 TL.

Batı alt-üst (108-109- 117-118-210-211-219 blok) tribünü: 2 bin TL.

Doğu alt-üst (tüm bloklar) tribünü: 1250 TL.

Kale arkaları ve misafir tribünü: 720 TL.

Samsunspor Panathinaikos maçı bilet fiyatları

SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Samsunspor-Panathinaikos maçının biletleri, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11.00’de satışa çıktı.

Biletler, Samsunspor’un resmi bilet satış uygulaması ve bilet satış noktaları üzerinden taraftarlara sunuldu.

İlk 24 saat boyunca yalnızca Samsunspor taraftarlarına satış yapılırken maç gününden bir gün önce yani 27 Ağustos 2025’te tüm takım taraftarlarına satışa açılacak.

Samsunspor Panathinaikos maçı bilet fiyatları belli oldu! Ne zaman satışa çıkacak? - 2. Resim

SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Panathinaikos arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 20.00’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. İlk maç, 21 Ağustos 2025’te Atina’daki Olympic Stadium’da Panathinaikos’un 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı, bu nedenle rövanş maçı Samsunspor için turu geçme yolunda kritik bir öneme sahip. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

