Samsunspor - Kasımpaşa maçı neden yok? TFF sebebini açıkladı, maç tarihi merak ediliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanacak olan bazı maçların ertelendiği duyuruldu. Futbolseverler ise internetten Samsunspor - Kasımpaşa maçı ertelendi mi, neden sorularının cevapları arıyor. Süper Lig'in ilk haftasında da bazı maçlar ertelenmişti, gözler önümüzdeki haftada karşılaşmalara çekildi. Taraftarlar tarafından Samsunspor - Kasımpaşa maçının ertelenip ertelenmediği ise merak ediliyor. Konuyla ilgili TFF'den açıklama geldi. İşte detaylar...

SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanacak olan Samsunspor - Kasımpaşa maçının ertelendiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararın sebebini de açıkladı. Buna göre, siyah-beyazlıların oynayacağı UEFA Konferans Ligi karşılaşmasından dolayı böyle bir karar alındı. Samsunspor'un yanı sıra Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in de 3. hafta maçları ertelendi. TFF tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

""UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor-Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanması planlanan Samsunspor - Kasımpaşa maçı alınan karar kapsamında ertelendi. Peki Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman oynanacak? Maç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.