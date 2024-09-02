Sandık Kokusu yeni sezon oyuncuları arasında Nesrin Cavadzade, Gözde Seda Altuner ve Engin Öztürk olacak

Sandık Kokusu yeni sezon çekimleri başladı. Yeni sezonda ise Show TV'nin sevilen dizisine 3 yeni isim katılacak. Dizinin bu sezonunda Nesrin Cavadzade, Gözde Seda Altuner ve Engin Öztürk ekran karşısında olacak.

Show TV'nin büyük beğeni toplayan dizisi "Sandık Kokusu" yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk sezonuyla izleyicilerin gönlünde taht kuran dizi, ikinci sezonunda da sürprizlerle dolu olacak.

SANDIK KOKUSU YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Sandık Kokusu dizisinin yeni sezonunda diziye birçok yeni ve başarılı oyuncu katıldı.

Dizinin yeni sezon kadrosuna Engin Öztürk, Nesrin Cavadzade ve Gözde Seda Altuner gibi ünlü isimler eklendi.

Yeni oyuncular, dizinin ikinci sezonunda hikayeyi zenginleştirecek ve izleyicilere unutulmaz performanslar sunacak.

İlk sezondan devam eden kadroda ise Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi deneyimli isimler yer alıyor.

SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Sandık Kokusu'nun sezon finali olan 26. bölümde, dizinin ana karakterlerinden Karsu'nun hayatında önemli gelişmeler yaşandı.

Karsu, Reha'nın şikayeti üzerine sorguya alındı, ancak Reha'nın şikayetini geri çekmesiyle serbest bırakıldı.

Avukatı, Karsu'ya hayatını düzene sokmasını ve bir aile kurmasını önerdi. Bu süreçte Karsu'nun evlilik meselesi gündeme gelirken, Kıvanç da bu konuda bir adım atmak için plan yapmaya başladı.

Hasan ise Karsu'ya bir iş bulmaya çalışarak, onun için yeni bir başlangıcın kapılarını aralamak istedi.

Karsu'nun iş görüşmesine gitmesi ve burada yaşadığı olaylar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

SANDIK KOKUSU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sandık Kokusu yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Fakat dizinin çekimlerinin İstanbul'da başladığı ve setten ilk görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı biliniyor.

Dizinin hayranları, yeni sezonun başlangıç tarihini merakla beklerken, yapım ekibi ise izleyicilere sürprizlerle dolu bir sezon sunmaya hazırlanıyor.

Show TV'den yapılacak olan resmi açıklama ile birlikte yeni sezonun yayın tarihi netlik kazanacak.