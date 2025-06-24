Sara Bluma kimdir, kaç yaşında? DJ Sara Bluma merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2025 15:39 - Güncelleme: 24 Haziran 2025 16:20 - Güncelleme:

Ünlü oyuncu Can Yaman, İtalya’da düzenlenen Global Series Festivali’nde yeni sevgilisi DJ Sara Bluma ile görüntülenmesi üzerine sosyal medyada gündeme geldi. Çiftin kırmızı halıdaki halleri çok konuşulurken Sara Bluma kim olduğu merak konusu oldu.

Popüler oyuncu Can Yaman, özel hayatıyla yeniden magazin dünyasının ilgi odağı oldu. İtalya’da düzenlenen Global Series Festival 2025’te yeni sevgilisi DJ Sara Bluma ile kırmızı halıda boy gösterdi. Sara Bluma hakkında araştırmalar hız kazanırken mesleği, kariyeri ve yaşı arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. SARA BLUMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Sara Chichani, sahne ismiyle Sara Bluma 1996 yılında doğdu. Cezayir kökenli olan Bluma, çocukluk ve gençlik yıllarını Avrupa’da tamamladı. Ibiza’da dans pistlerinde DJ’lik yapan Bluma, dinamik ve orijial halleriyle dikkat çekti. 2020 yılında İtalya’daki “The Sanctuary Eco Retreat”’te kadrolu DJ olarak çalıştı. Teenage Dream çıkardığı ilk albümüdür. Bluma’nın sahne performansları, enerjisi ile DJ olarak görev yaparak adını duyurdu. SARA BLUMA NERELİ? Sara Bluma, Cezayir kökenlidir. Uzun süre Avrupa’da yaşadı ardından müzik kariyerine başladı. Özellikle Ibiza, Bluma’nın kariyeri açısından oldukça önemlidir. Can Yaman ve Sara Bluma’nın kırmızı halıdaki romantik anları, sosyal medyada gündem oldu. Instagram ve X platformlarındabinlerce paylaşım yapıldı. Çift kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Bluma’nın Instagram takipçi sayısında da arttığı gözlemlendi. İlgili Haber Can Yaman El Turco dizisi neden kaldırıldı? GAİN'den açıklama gecikmedi!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin