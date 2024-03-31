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Haberler > Haberler > Seçim yayın yasağı kalkmadı

Seçim yayın yasağı kalkmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçim yayın yasağı kalkmadı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yayın yasağı kalktı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimler oy kullanma işleminin sona ermesiyle vatandaşlar seçim yasağının ne kadar süreceği araştırılıyor. İşte, detaylar...

Yayın yasağı kalktı mı? sorusunun cevabı gündemde yer alıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanma işleminin sona ermesiyle gözler YSK tarafından gelecek açıklama merak ediliyor. 

YAYIN YASAĞI KALKTI MI?

Oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi.  Kurallara göre 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarına dair haber, tahmin ve yorum yapılması yasak.

18.00-21.00 saatleri arasında yalnızca YSK tarafından gelecek seçimle ilgili yorum, tebliğ ve haberler yayınlanabilecek. 21.00 sonrasında ise bütün yayınlar serbest olacak. YSK duruma göre yayın yasağını erkene çekebilir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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