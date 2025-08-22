Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sefer Karaahmetoğlu kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanvekili oldu

Sefer Karaahmetoğlu kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanvekili oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sefer Karaahmetoğlu kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanvekili oldu
CHP, Avukat, İstanbul Barosu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sefer Karaahmetoğlu, 22 Ağustos 2025 tarihinde Beyoğlu Belediye Başkanvekilliğine seçildi. CHP üyesi olan Karaahmetoğlu, avukatlık mesleğiyle dikkat çekiyor. İşte Sefer Karaahmetoğlu’nun hayatı ve siyasi kariyeri…

Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu’nun hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. CHP'li belediyelere yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine geçen isim belli oldu.

22 Ağustos 2025 Cuma günü yapılan seçim sonucunda Beyoğlu Belediye Başkanvekilliğine CHP'li Sefer Karaahmetoğlu seçildi. Peki, Sefer Karaahmetoğlu kimdir? Sizin için araştırdık.

Sefer Karaahmetoğlu kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanvekili oldu - 1. Resim

SEFER KARAAHMETOĞLU KİMDİR?

Sefer Karaahmetoğlu, 22 Ağustos 2025 tarihinde yapılan seçimle Beyoğlu Belediye Başkanvekili olarak göreve başladı.

CHP üyesi olan Karaahmetoğlu, 2024 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Meclisi'ne seçilmiş ve bu süreçte önemli bir siyasi figür haline gelmişti.

Sefer Karaahmetoğlu kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanvekili oldu - 2. Resim

SEFER KARAAHMETOĞLU'NUN MESLEĞİ NE?

Sefer Karaahmetoğlu uzun yıllar avukatlık mesleğini yaptı. Halen İstanbul Barosu’nda kaydı bulunuyor.

Ayrıca, 1986 yılında kurulan Karaahmetoğlu Hukuk Bürosu’nun bir parçası olarak avukatlık mesleğini sürdürüyor. Bürosu 2009 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nazlı Sabancı, kızının oyun odasını paylaştı! Bir bakan bir daha baktı, içinde yok yok...Yerlikaya açıklamıştı... İstanbul merkezli operasyonun detayları ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerFenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor - HaberlerDexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyorC2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral oldu - HaberlerC2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral olduAynadaki Yabancı dizisi oyuncuları kim, nerede çekiliyor, konusu nedir? ATV'nin yeni dizisi merakla bekleniyor - HaberlerAynadaki Yabancı dizisi oyuncuları kim, nerede çekiliyor, konusu nedir? ATV'nin yeni dizisi merakla bekleniyorDoğa Lara Akkaya kimdir, Tayanç Ayaydın olayı ne? - HaberlerDoğa Lara Akkaya kimdir, Tayanç Ayaydın olayı ne?Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig heyecanına geri sayım başladı - HaberlerGalatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig heyecanına geri sayım başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...