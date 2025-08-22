Sefer Karaahmetoğlu kimdir? Beyoğlu Belediye Başkanvekili oldu

Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu’nun hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. CHP'li belediyelere yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine geçen isim belli oldu.

22 Ağustos 2025 Cuma günü yapılan seçim sonucunda Beyoğlu Belediye Başkanvekilliğine CHP'li Sefer Karaahmetoğlu seçildi. Peki, Sefer Karaahmetoğlu kimdir? Sizin için araştırdık.

SEFER KARAAHMETOĞLU KİMDİR?

Sefer Karaahmetoğlu, 22 Ağustos 2025 tarihinde yapılan seçimle Beyoğlu Belediye Başkanvekili olarak göreve başladı.

CHP üyesi olan Karaahmetoğlu, 2024 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Meclisi'ne seçilmiş ve bu süreçte önemli bir siyasi figür haline gelmişti.

SEFER KARAAHMETOĞLU'NUN MESLEĞİ NE?

Sefer Karaahmetoğlu uzun yıllar avukatlık mesleğini yaptı. Halen İstanbul Barosu’nda kaydı bulunuyor.

Ayrıca, 1986 yılında kurulan Karaahmetoğlu Hukuk Bürosu’nun bir parçası olarak avukatlık mesleğini sürdürüyor. Bürosu 2009 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteriyor.