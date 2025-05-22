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Seren Şirince kimdir, evli mi? Çift Kişilik Oda dizisinde Begüm'ü canlandırıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Seren Şirince kimdir, evli mi? Çift Kişilik Oda dizisinde Begüm&#039;ü canlandırıyor
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Seren Şirince uzun bir aranın ardından yeni romantik komedi dizisi Çift Kişilik oda dizisi ile geri dönüyor. İlişki Durumu: Karışık ile tanınan Seren Şirince evli olup olmadığı ve kariyeri merak ediliyor.

NOW TV'nin merakla beklenen dizisi Çift Kişilik Oda dizisinde Begüm karakteriyle ekranlara dönen Seren Şirince oynadığı diziler ve özel hayatıyla yeniden gündeme geldi.

ÇİFT KİŞİLİK ODA BEGÜM KİM, GERÇEK ADI NE?

Çift Kişilik Oda dizisinde Begüm karakterini Seren Şirince canlandırıyor. Begüm, Nilüferin çocukluktan beri en yakın arkadaşı aynı zamanda ev arkadaşıdır. Nazik, yardımsever ve işkolik olan Begüm'ün girdiği küçük bir oyun işini ve Nilüfer'le olan arkadaşlığını tehlikeye atacak.

Seren Şirince kimdir, evli mi? Çift Kişilik Oda dizisinde Begüm'ü canlandırıyor - 1. Resim

SEREN ŞİRİNCE KİMDİR?

15 Mart 1991 yılında doğan Seren Şirince, tiyatroya küçük yaşlarda İzmir'de Han Tiyatrosu'nda Rüçhan Gürel'in eğitimleriyle başladı. 

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimini alan Şirince, pek çok dizi ve filmde rol aldı. 2015-2016 yılları arasında yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim NOW TV'nin yeni sezonda ekrana gelen olan Çift Kişilik Oda dizisindeki Begüm karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 

Seren Şirince kimdir, evli mi? Çift Kişilik Oda dizisinde Begüm'ü canlandırıyor - 2. Resim

SEREN ŞİRİNCE EVLİ Mİ?

25 Ağustos 2019'da İngiliz Tobias Sutter ile evlenerek İngiltereye ardından ABD'ye yerleşti. 

SEREN ŞİRİNCE OYNADIĞI DİZİLER

Araf 2012

Aşk Emek İster 2013

İlişki Durumu: Karışık 2015-2016

İlişki Durumu: Evli 2016

Seven Ne Yapmaz 2017

Bir Aile Hikayesi 2019

Çift Kişilik Oda 2025

Sinema: 

Bücür 2018

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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