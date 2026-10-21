Sevdan Bir Ateş Tesbihçi karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı hikayede Tesbihçi karakterine hayat veren oyuncunun geçmişte rol aldığı diziler araştırılıyor. Özellikle Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda yer alan oyuncunun kariyeri merak ediliyor. Peki, Sevdan Bir Ateş Tesbihçi kim, Yusuf Gökhan Atalay kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

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Show TV'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Sevdan Bir Ateş dizisi, oyuncu kadrosu ve karakterleriyle gündemdeki yerini koruyor. Mirza ile Leyla'nın geçmişten gelen ilişkisini konu alan yapımda Tesbihçi karakteri de hikayede yer alan isimler arasında bulunuyor. Daha önce tarihi dizilerden aile yapımlarına kadar farklı türlerdeki projelerde oynayan Yusuf Gökhan Atalay'ın televizyon kariyeri ve filmografisi araştırılmaya başlandı.

SEVDAN BİR ATEŞ TESBİHÇİ KİM?

Sevdan Bir Ateş dizisinde Tesbihçi karakterini Yusuf Gökhan Atalay canlandırıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan yapımda Tesbihçi rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, Türk televizyonlarında uzun yıllardır çeşitli projelerde yer alıyor. CNP Film imzalı Sevdan Bir Ateş dizisinin başrollerini Murat Ünalmış ve Özge Özacar paylaşırken oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı ve Yusuf Gökhan Atalay gibi isimler bulunuyor. Mirza Kozaklı ile Leyla Kızılırmak'ın yıllar önce yarım kalan ilişkisi etrafında şekillenen dizide, karakterlerin geçmişleri ve aileleri arasındaki ilişkiler olayların gelişiminde önemli rol oynuyor.

Sevdan Bir Ateş tesbihçi kim? Yusuf Gökhan Atalay oynadığı diziler ve kariyeri

YUSUF GÖKHAN ATALAY KİMDİR?

Yusuf Gökhan Atalay, 1994 ile 1998 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim aldı. Oyunculuk alanında aldığı eğitimin ardından mesleki kariyerine yönelen Atalay, 2005 yılında İstanbul'a taşındı. Kariyeri boyunca farklı türlerdeki yapımlarda rol aldı. Atalay, ilk dönemlerinde Kızlar Yurdu, Yaralı Yürek ve Ertelenmiş Hayatlar gibi dizilerde görev aldı. Daha sonraki yıllarda tarihi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Yusuf Gökhan Atalay'ın kariyerinde öne çıkan yapımlardan biri Muhteşem Yüzyıl oldu. Oyuncu, dizide Ulama Paşa karakterini canlandırdıktan sonra Diriliş Ertuğrul'da Atabey Şahabettin Tuğrul rolüyle ekranlara geldi. 2015 yılında başlayan Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinde başrol üstlenerek Yunus Emre karakterini oynadı. Ardından İsimsizler, Lise Devriyesi ve Tozkoparan gibi farklı türlerdeki dizilerde rol aldı.

Sevdan Bir Ateş tesbihçi kim? Yusuf Gökhan Atalay oynadığı diziler ve kariyeri

YUSUF GÖKHAN ATALAY OYNADIĞI DİZİLER

Sevdan Bir Ateş (2026)

Tozkoparan İskender Kaos (2025)

Kuruluş Osman (2023)

Tozkoparan İskender (2021)

Tozkoparan (2018)

Çember (2017)

Lise Devriyesi (2017)

İsimsizler (2017)

Yıldızlar Şahidim (2017)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (2015)

Diriliş Ertuğrul (2014)

Güneşi Beklerken (2013)

Galip Derviş (2013)

Muhteşem Yüzyıl (2012)

Alev Alev (2012)

Umutsuz Ev Kadınları (2012)

Dila Hanım (2012)

Kurt Kanunu (2012)

Lale Devri (2010)

Kapadokya Düşleri (2009)

Yaralı Yürek (2007)

Ertelenmiş Hayatlar (2007)

Kızlar Yurdu (2006)

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