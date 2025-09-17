Türk asıllı Sinan Selen'in 15 Eylül 2025 tarihinde Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığı’na (BfV) getirilmesi gündemdeki yerini koruyor.

Ülkede BfV'nin başına ilk kez Türk kökenli bir isim geçirilirken, "Sinan Selen kimdir, Almanya iç istihbaratında hangi görevleri üstlendi?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor.

SİNAN SELEN KİMDİR?

Sinan Selen, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 4 yaşında Almanya'ya gelen Selen, hayatını Köln’de şekillendirdi. Burada hukuk eğitimi alan Selen, iş hayatına 2000 yılında girdiği Federal Emniyet Teşkilatı'nda (BKA) başladı.

BKA'nın devlet ve şahıs güvenliğiyle ilgili birimlerinde önemli görevler üstlenen Selen, Gerhard Schröder başbakanlığındaki hükümetin güvenliğinden sorumlu tutuldu.

Sinan Selen, ABD'yi hedef alan 11 Eylül 2001 saldırılarına Almanya'dan iştirak eden isimleri araştıran soruşturma ekibinde de görev aldı.

SİNAN SELEN ALMANYA İÇ İSTİHBARATINDA HANGİ GÖREVLERİ ÜSTLENDİ?

Sinan Selen, "terörle mücadele" konusundaki başarılarıyla Almanya iç istihbaratının en gözde isimlerinden biri haline geldi. 2006 yılında Almanya'da düzenlenmesi planlanan "trenlerle bombalı saldırıları" önleyen isim oldu.

Selen, bu olayın hemen ardından Federal İçişleri Bakanlığı'nda Yurtdışı Kaynaklı Terörizm ve Aşırılık Yanlısı Hareketler Bölümü'nün başına geçirildi.

2019 yılından bu yana Anayasa Koruma Teşkilatı'nda (BfV) başkan yardımcılığını üstlenen Sinan Selen, meslektaşı Silke Willems ile kuruma vekaleten başkanlık ediyordu.