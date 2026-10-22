AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) ara sınav tarihlerinde değişikliğe gidildi. Yapılan açıklamaya göre, AUZEF ara sınavları günler sonra gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak?

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Öğrenci affı kapsamında güz yarıyılında eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, öğrenci affı sürecine ilişkin başvuru süresi 19 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Bu nedenle AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) ara sınav tarihlerinde değişikliğe gidildi. Üniversite'nin resmi adresinden yayımlanan duyuruyla yeni tarihlerler paylaşıldı. Peki,AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak?

Sınav takvimi güncellenmişti! AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF yayımladığı duyuruda; "Daha fazla öğrencimizin güz yarıyılında eğitimlerine devam edebilmesine imkân sağlamak amacıyla yapılan bu düzenleme kapsamında, sınav takviminde de değişikliğe gidilmiştir.

Bu doğrultuda, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavı, 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verdi.

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