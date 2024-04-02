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Haberler > Haberler > Sinem Dedetaş'ın kariyeri Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nden Üsküdar Belediye Başkanlığına geldi! İşte hayatı ve biyografisi

Sinem Dedetaş'ın kariyeri Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nden Üsküdar Belediye Başkanlığına geldi! İşte hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sinem Dedetaş&#039;ın kariyeri Şehir Hatları Genel Müdürlüğü&#039;nden Üsküdar Belediye Başkanlığına geldi! İşte hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bırakırken Üsküdar'da CHP adayı Sinem Dedetaş seçimi kazandı. Sinem Dedetaş'ın hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yerel yöneticilerini seçen seçmen, İstanbul Üsküdar'da tercihini CHP adayı Sinem Dedetaş'tan yana kullandı. 

1981 yılında Eskişehir'de doğan Dedetaş, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini de aynı üniversitede Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri ana bilim dalında tamamladı. 

İş hayatına özel sektörde başlayan Dedetaş, yaklaşık 10 yıl boyunca ulusal ve uluslararası firmalarda yapısal analiz, yapısal tasarım mühendisi gibi kadrolarda yer aldı. 

Meslektaşı olan eşiyle birlikte kendi şirketlerini kurduktan sonra denizcilik ve gemi inşa sektöründe inovasyon ve AR-GE alanlarında projeler hazırladı. 

2014 - 2016 yıllarında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. Sinem Dedetaş'ın kariyeri Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nden Üsküdar Belediye Başkanlığına geldi! İşte hayatı ve biyografisi - 1. Resim

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi olan İstanbul Şehir Hatları A.Ş'ye Genel Müdür olarak atandı. 

Şehir Hatları'nda çalıştığı dönemde Haliç Tersanesi'ni geri kazandırarak, cirosunu 1 milyon TL'den 130 milyon TL'ye çıkardı. 

Sinem Dedetaş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, AK Parti Üsküdar adayı ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karşısında CHP Üsküdar adayı olarak seçimlere girdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 49.90 oy oranıyla seçimi kazanan Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı oldu. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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