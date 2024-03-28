Sinem Dedetaş'ın hayatı ve biyografisi! CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'ın mesleki kariyeri

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Üsküdar'dan aday olan İlçe Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Sinem Dedetaş'ın hayatına dair merak edilen detaylar haberimizde

2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 31 Mart Pazar günü vatandaşlar adaylarına oy vermek için sandık başında toplanacak. Üsküdar'dan aday olan İlçe Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş kimdir, memleketi neresi, ne zaman doğdu? Hangi meslek ile uğraşıyor, eğitim durumu nedir? Sinem Dedetaş'ın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, 1981 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisi unvanı alan Dedetaş, yüksek lisans eğitimini aynı fakültenin Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları ana bilim dalında tamamladı.



Meslek hayatına ilk adımını, Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak attı. Ardından RINA’ da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak meslek hayatına devam etti.



Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdürlük görevini yürüten Sinem Dedetaş, bu görevi süresince, ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile ar-ge projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev aldı.

Sinem Dedetaş, 2014-2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi olan İstanbul Şehir Hatları A.Ş'ye Genel Müdür olarak atandı.