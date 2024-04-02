Özgür Özel'den dikkat çeken seçim yorumları: En çok sevindiği ve üzüldüğü kentler...

47 yıl sonra yeniden birinci parti olan CHP'de genel başkan Özgür Özel, seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken yorumlar yaptı. Özel, en çok sevindiği ve en çok üzüldüğü şehirleri açıkladı. 'en büyük hayal kırıklığı' sorulan Özel'in, Tunç Soyer'e tepkisi dikkat çekti.

Manisa'dan Balıkesir'e, Adıyaman'dan Kütahya'ya kadar pek çok yerde yıllar sonra ilk kez belediye kazanan ve resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 38'lik oy oranı elde eden CHP'nin genel başkanı Özgür Özel, sonuçları Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a değerlendirdi.

En son kendisi 3 yaşındayken CHP'nin birinci parti çıktığını belirten Özel, "Oy kullanırken, 'Haydi birinci parti olalım inşallah' diye attım. İkinci yüzyılın ilk seçiminden birinci parti çıkalım ve rövanşı alalım diyorduk" ifadelerini kullandı.

"14 MAYIS'TAKİ HATALARIMIZDAN DERS ALDIK"

Saymaz'ın sorularını cevaplayan CHP lideri Özel, 14 Mayıs'ta Altılı Masa'nın hataları nedeniyle alacakları seçimi alamadıklarını belirterek, "Kaynamayan tencere iktidar sarsar. Bu insanlar bunu 14 Mayıs akşamı da yaşayabilirlerdi. Ama biz hatamızdan ders aldık" diye konuştu.

"ALDIĞIMIZ HER OY CHP'NİN DEĞİL TÜRKİYE İTTİFAKI'NINDIR"

İyi Parti'deki oy kaybıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Özel, "Çünkü yapacağım her tespit birilerini incitebilir. 'Bana ablam demeyin' dediklerinde ben 'Kavga etmem, ablamdır' dedim. Şu kadarını söyleyeyim: Aldığımız her oyun CHP değil, Türkiye İttifakı oyu olduğunun farkındayım. CHP’yi Türkiye İttifakı’nın partisi olarak tutmaya ve bu ittifakı büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Siyasilerin kurmadığı ittifakı sandıkta seçmenle kurmayı başardık. Bu çok önemli. Çünkü siyasiler siyasi hesap yaptılar. Oysa seçmen kendisini ve ülkesini düşündü. Bir de devletle millet ne zaman yarışırsa hep millet kazanır. CHP bazen yanlış tarafta durdu. Bu sefer devletle millet yarışırken, milletin tarafındaydık" dedi.

"ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMIYORUM"

Erken seçim çağrısı yapmayacağını belirten Özel, "Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. Erdoğan’ın telaşla 'Dört yıl seçim yok demesi' bahsettiğiniz kaygıdan. Çünkü güvensizlik oyu olarak görüyorlar. Ben fırsatçılık yapacak değilim. Her an yapılacak seçime hazırız" yorumunda bulundu.

EN ÇOK SEVİNDİĞİ YER

"Haritaya baktınız. Sizi en çok sevindiren neresi oldu?" sorusuna da cevap veren CHP lideri Özel şu ifadeleri kullandı;

"Şüphesiz Manisa. Manisa’da en son yüzde 29-30 almıştık. Dün yüzde 60’la kazandık. Manisa’da Selendi, Demirci ve Saruhanlı hariç tüm ilçeleri aldık. En çok Soma’ya seviniyorum. Her seçim millet Soma’ya söver, ben de Twitter’dan 'Yapmayın etmeyin' diye yazardım.

En memnun olduğum yerler Artvin ve Marmaris. Anketlerde çok geride çıkmıştık. Son anda oralara miting koyduk. İki yerde 'CHP’ye oy atmazsanız, AK Parti kazanacak' dedim.

"O PANKARTA ÇOK İÇERLENMİŞTİM"

Eskişehir ve Balıkesir, kafaya taktığım iki yerdi. Eskişehir’de İYİ Partili aday AK Parti’ye geçti ve siyasi yankesiciliğe uğradı muhalefet. Ona itiraz ediyordum. Kaybetsek kabullenemezdim. Bir de Balıkesir… Orada alacaklıydık. Ama İYİ Parti çok güçlü aday çıkardı ve aday sert kampanya yaptı. Annesinin evinin balkonundan 'Git başka yerde demlen' diye bir pankart sarkıttı mitingimde. Ona içerlemiştim.

Adıyaman’a acayip sevindim. Kütahya’nın gelmesine aşırı memnun oldum."

"EN ÇOK MALATYA'YA ÜZÜLDÜM"

En çok üzüldüğü yerin ise Malatya olduğunu söyleyen Özel, "Veli Ağbaba’nın emeklerine üzüldüm. Yüzde 18’lik partiye yüzde 38 oy aldırdı. Hak etmişti ama iktidar son anda konsolide oldu. Çok büyük bir iş başardı" dedi.

GÖKHAN ZAN OLAYI

Hatay'daki seçim yarışının devam ettiğini söyleyen Özel, ümitli olduğunu belirtirken Gökhan Zan içinse "Maalesef kendini de şehrini de tüketti" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIM TUNÇ SOYER"

"En büyük hayal kırıklığınız nedir?" sorusuna da cevap veren Özel, "Tunç Soyer’dir en büyük hayal kırıklığım. Çağırdım, anlattım. Cemil Tugay’ın ankette en yüksek oyu alan iki isimden biri olduğunu kendisi de gördü. Yurt dışı görev teklif ettim. Memnun oldu. Akşam yemeğe çıktık birlikte. Gitti, birkaç gün sonra çok kötü açıklamalar yaptı. En büyük hayal kırıklığım… Kimseye küskün değilim ama İzmir’de kazanmamız için hiçbir şey yapmadı. İzmir’i değil, kendisini düşündü. O yüzden çok kızıyorum ona" dedi.

"ŞÜKRÜ BEY'İ UYARDIK, KEŞKE DİNLESEYDİ"

Özel, Sarıyer'de bağımsız aday olan Şükrü Genç içinse "Şükrü Bey’in yaşına veriyorum. Uyardık, keşke dinleseydi" diye konuştu.