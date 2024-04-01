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AK Parti'nin İzmir sınavı: Büyükşehir 20 yıldır el değiştirmedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti&#039;nin İzmir sınavı: Büyükşehir 20 yıldır el değiştirmedi

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’de 2004-2024 yılları arası gerçekleştirilen yerel seçimlerde İzmir hiç el değiştirmedi. İzmirliler, 20 yıldır AK Parti’yi seçmiyor.

14 Ağustos 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye’deki ilk yerel seçim deneyimini 2004 yılında yaşadı. 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İzmir’de, AK Parti tarafından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Taha Aksoy, 1 milyon 668 bin 368 seçmenin olduğu kentte yüzde 32.56’lık oranla 388 bin 336 oy aldı.

CHP’li rakibi Ahmet Piriştina ise yüzde 42.17’lik oranla 562 bin 561 oy olarak başkanlık yarışını kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerde bu kez de büyükşehir belediye başkanlığı yarışında CHP’li Aziz Kocaoğlu ile Taha Aksoy yarıştı.

Aksoy, 2 milyon 410 bin 266 seçmenin bulunduğu kentte yüzde 30.03’lük oranla oyların 598 bin 711’ini aldı. Aziz Kocaoğlu ise yüzde 56.1’lik oranla oyların 1 milyon 106 bin 823’ünü alarak rakibini saf dışı bıraktı.

1 MİLYONU AŞAN ADAY

30 Mart 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Başkan Aziz Kocaoğlu’nun rakibi ise o dönemlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev alan Binali Yıldırım oldu. 3 milyon 30 bin 462 seçmenin bulunduğu mega kentte Binali Yıldırım, yüzde 35.9’luk oranla 947 bin 108 oy aldı.

İzmirlilerin 2. kez vize verdiği Kocaoğlu ise yüzde 49.6’lık oranla 1 milyon 307 bin 501 oy alarak ipi göğüsledi. 31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise AK Parti bu kez eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi aday gösterdi. CHP tarafından ise büyükşehir belediye başkanı adayı olarak Mustafa Tunç Soyer belirlendi.

Her iki adayında iddialı olduğu yarışta; Mustafa Tunç Soyer 3 milyon 253 bin 745 seçmenin yüzde 58.1’inin 1 milyon 550 bin 501'lik oyunu alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Rakibi Zeybekci ise yüzde 38.7’lik oranla 1 milyon 32 bin 359 kişinin oyunu almış oldu.

İZMİRLİLER 20 YILDIR AK PARTİ'Yİ BÜYÜKŞEHİRE SEÇMİYOR

Dün gerçekleştirilen yerel seçimde ise bu defa CHP’li Cemil Tugay ile Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, başkanlık için ter döktü.3 milyon 459 bin 970 seçmenin olduğu kentte, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 48.90’lık oranla 1 milyon 287 bin 72 oy alan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Dağ ise yüzde 37.07’lik oranla 975 bin 647 oy alarak yarışı kaybetti. Türkiye’de 2004-2024 yılları arası gerçekleştirilen yerel seçimlerde İzmirliler, 20 yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti’yi seçmemiş oldu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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