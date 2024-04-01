İstanbul, İzmir, Ankara... 3 büyükşehirde belediye meclisinde hangi parti çoğunlukta?

Türkiye, 5 yıl görevde kalacak yeni yerel yöneticilerini dün gerçekleştirilen seçimle belirledi. Seçimlerin en kritik illerinden İstanbul'da İstanbul'da 11,3 milyon, Ankara'da 4,3 milyon, İzmir'de ise 3,4 milyon seçmen sandık başına gitti. İşte 3 büyükşehirin belediye meclislerinde sandalye dağılımı ve partilerin meclis üye sayıları...

Türkiye, 31 Mart yerel seçimleri için dün sandık başına gitti, 5 yıl boyunca görev yapacak yeni yerel yöneticilerini seçti. Seçimlerine, ittifaksız giren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1977 seçimlerinden sonra resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde ilk defa birinci parti konumuna yükseldi.

Kritik seçimlerde oy sayımı devam ederken İstanbul'da 11 milyon 314 bin 534, Ankara'da 4 milyon 304 bin 874, İzmir'de ise 3 milyon 459 bin 970 seçmen oy kullandı. 3 büyükşehirde belediye meclislerinde sandalye dağılımı ve çoğunluğun hangi partiye geçtiği ise merak konusu oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinde meclisteki sandalye dağılımı ve partilerin meclis üye sayıları...

İBB MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUK CHP'DE

İstanbul'da yüzde 99,8'i açılan sandık sonuçlarına göre, CHP'nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 51,09 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, yüzde 39,59 ile İmamoğlu'nu takip ederken, Yeniden Refah Parti'nin adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,60 oy oranına ulaştı.

Seçimde kendi adayı Meral Danış Beştaş'ı çıkaran DEM Parti'nin ise oy oranı yüzde 2,11 oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri dağılımında çoğunluk yüzde 45,68 ile CHP'ye geçerken, AK Parti mecliste yüzde 38,29 ile ikinci sırada yer aldı. Yeniden Refah Partisi yüzde 3,73, Zafer Partisi yüzde 3,53, DEM Parti ise yüzde 1,73 oy aldı.

ANKARA'DA SON DURUM

Ankara'da yüzde 99,9'u açılan sandık sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 60,35 ile seçim yarışını önde götürürken, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok yüzde 31,69 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP yüzde 49,42 ile çoğunluğa sahip. AK Parti yüzde 28,16, Yeniden Refah Partisi yüzde 4,77, MHP yüzde 4,75, Zafer Partisi ise yüzde 3,75 oy oranına sahip.

İZMİR DE CHP DEDİ

İzmir'de de yüzde 99,7'si açılan sandık sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 48,90 oy oranıyla yarışı önde götürüyor.

AK Parti adayı Hamza Dağ'ın oy oranı ise yüzde 37,07, yüzde 4,17, İyi Parti yüzde 3,63'de kaldı.

İzmir'de Büyükşehir Belediye Meclis'inde çoğunluk yüzde 48,19 ile CHP'de bulunuyor. AK Parti 31,04, DEM Parti 4,48, İyi Parti 4,05, Zafer Partisi 3,22 oranına sahip.