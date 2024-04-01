CHP ilk kez Manisa'da kazandı: Yeni başkandan ilk mesaj

CHP'nin yıllar sonra kazandığı Manisa'nın adayı Ferdi Zeyrek, "Bana oy atan atmayan, partili partisiz artık 1,5 milyon insanın başkanı olacak Ferdi Başkan geliyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP yıllar sonra ilk kez büyükşehir belediyesini kazandı.

CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek, partisinin İl Başkanı İlksen Özalper ve Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere hitap etti.

Sandıklardan gelen son verilere göre seçimi kazandıklarını söyleyen Zeyrek, partililerden kutlama yaparken kimseyi rencide etmemelerini istedi.

'FERDİ BAŞKAN GELİYOR'

Zeyrek, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden adaletli ve eşit hizmeti getireceğini vurgulayarak, "Seçim sonuçları açıklandı, sandığa sahip çıktık. Bana oy atan atmayan, partili partisiz artık 1,5 milyon insanın başkanı olacak Ferdi Başkan geliyor. Bu kutlama burada kalsın, kimseye zarar gelmesin çünkü Manisa'daki her insan benim kardeşimdir" ifadelerini kullandı.

Her zaman halkın içine bir başkan olacağını belirten Zeyrek, yarından itibaren tüm sözlerini yerine getirmek üzere kolları sıvayacağını kaydetti.