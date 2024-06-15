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Haberler > Haberler > Sinop'un Boyabat ilçesinde bayram namazı 05.43'te, Gerze'de 05.40 ve Ayancık'ta 05.42'de kılınacak

Sinop'un Boyabat ilçesinde bayram namazı 05.43'te, Gerze'de 05.40 ve Ayancık'ta 05.42'de kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sinop&#039;un Boyabat ilçesinde bayram namazı 05.43&#039;te, Gerze&#039;de 05.40 ve Ayancık&#039;ta 05.42&#039;de kılınacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sinop bayram namazı saati il il Kurban Bayramı namazı vakitleri içerisinde paylaşıldı. Diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden Sinop'ta bayram namazının saat kaçta kılınacağı bilgisine ulaşılırken bilgileri haberimizde derledik. İşte Sinop Kurban bayramı ezan vakitleri...

16 Haziran Pazar günü 2024 sabahında Kurban Bayramın namazı kılmak için vatandaşlar camilere gidecekler. Bayram namazı saati içerisinde camilere akın ederek bayram namazını eda edecek olan milyonlarca kişi Sinop'ta bayram namazı ne zaman kılınacak araştırması yapılıyor.

SİNOP BOYABAT VE GERZE İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Kurban Bayramı namazı için vakit bilgilerini duyurdu. Sinop'un Boyabat ilçesinde 05.43'te kılınırken, Gerze'de 05.40'ta kılınacak.

AYANCIK, DURAĞAN VE ERFELEK NAMAZ SAATLERİ

Durağan'da 05.42'de okunurken, Ayancık'ta 05.42 ve Erfelek'te 05.41'de okunacak.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bayram namazı 05.43'te, Gerze'de 05.40 ve Ayancık'ta 05.42'de kılınacak - 1. Resim

KURBANI VAKTİNDE KESEMEYEN NE YAPMALI?

Kurban bayramında kurbanını üçüncü günün akşamına kadar kesemeyen kimse, kurbanı satın almış ise, canlı olarak hayvanın kendini veya kıymetini [altın olarak] fakirlere verir. Eğer hayvanı bayramdan sonra keser ise, etinden kendi yiyemez. Hayvanın etinin hepsini fakirlere,muhtaçlara dağıtır. Eğer ki etinin kıymeti canlı kıymetinden az eder ise, arada ki değer farkını da sadaka olarak verir. Satın almamış ise, orta derece bir kurban değerini altın olarak fakirlere verir. Böylece, cezadan kurtulur ise de, kurban kesmek sevabını kazanamaz. (Redd-ül Muhtar)

Sinop'un Boyabat ilçesinde bayram namazı 05.43'te, Gerze'de 05.40 ve Ayancık'ta 05.42'de kılınacak - 2. Resim

Geçen sene kesemediği kurbanı bu yıl kesme niyetiyle kurban kesilmez. aynı şekilde gelecek senenin kurban hayvanını bu seneden kesme niyeti olmaz.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ 2024

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati, Sinop-Merkez’de saat 05.50, Boyabat’ta 05.53, Gerze’de 05.51, Ayancık’ta 05.53, Durağan’da 05.52, Türkeli’nde 05.54, Erfelek’te 05.52, Saraydüzü’nde 05.54, Dikmen’de 05.51 saatlerinde kılınacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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