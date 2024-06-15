Kurban bayramı namazı saatleri: Kilis Musabeyli 05.46, Elbeyli 05.44 ve Polateli 05.45

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 81 il namaz saatleri sorgulanıyorken vatandaşlar Kilis'te bayram namaz saati ne zaman araştırması yapıyor. 16 Haziran günü başlayacak olan Kurban bayramı için ibadet edecek vatandaşlar Kilis'in ilçeleri olan Elbeyli, Musabeyli'de ezan saat kaçta merak ediyor.

Kilis bayram namazı saati 2024 yılı için belli olurken il il bayram namazı saatleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Kurban Bayramı birinci günü 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak ediliyorken Kilis bayram namaz vakitleri gündeme geldi. İlçelerde ezan saat kaçta okunuyor sorusunun cevabını haberimizde derledik.

KİLİS MERKEZ'DE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılırken Merkez’de 05.45'te kılınacak.

MUSABEYLİ, ELBEYLİ VE POLATELİ EZAN VAKİTLERİ

Kurban bayramı namaz vakitlerine göre namaz Musabeyli'de 05.46, Elbeyli'de 05.44 ve Polateli'de 05.45'te kılınacak.

KURBAN BAYRAMININ VAKTİNİN TESPİTİ

İbni Âbidin hazretlerinin İslam Ahlakı kitabında:

İmam-ı Sübki hazretleri, (Şabanın 30. gecesi hilali gördüğünü bildiren olsa, hesapla da, hilalin bir gece sonra doğacağı tespit edilse, burada hesaba inanılır, çünkü hesapla anlaşılan kesindir. Doğmadan bir gece önce görülmesi imkânsızdır) buyurdu. Şems-ül-eimme Halvani hazretleri de, (Ramazan ayının başlaması, hilalin görülmesiyle olur. Hilalin doğmasıyla başlamaz. Hesap hilalin doğduğu geceyi bildirdiği için, Ramazan ayının başlaması hesapla anlaşılamaz. Herhangi bir yerde hilal görülünce, dünyanın her yerinde oruca başlanır, fakat hac, kurban ve namaz vakitleri böyle değildir. Bunlar, vakitlerinin bir yerde malum olmasıyla, başka yerlerde de böyle olmaları gerekmez) buyurdu. (Redd-ül-muhtar)

Hesaplamalar doğru yapıldığı zaman, hilalin doğuşunu tespit etmek kolaydır, çünkü Allahü teâlânın nizamında zerre kadar yanlışlık olmaz. Hilal, hesabın bildirdiği saatte doğar, saniye şaşmaz. Hesaptan bir gün önce bayram etmek ilme aykırıdır, yanlıştır, çünkü hesaptan önce hilalin görülmesi imkânsızdır.

İslam dini hilalin doğmasını değil, görünmesini esas alır. Hilal görülmedikçe hesapla veya ayları tespit usulleriyle bulunan günde bayram yapılmaz. Ramazan hilali dünyanın herhangi bir yerinde görülünce, orucun başlaması ve Ramazan bayramı her yerde aynı gün olur. Hadis-i şerifte, (Hilali görünce oruç tutun, tekrar görünce orucu bırakın) buyuruldu. Dürer’deki bir hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Herkes oruca başlayınca siz de başlayın, herkes bayram edince, siz de bayram edin!) [Tirmizi, Ebu Davud]

Ancak kurban bayramı böyle değildir. Brezilya’da Zilhicce hilali görülse, Türkiye’de görülmese, görüldü kabul edilmez. Yani kurban bayramı Türkiye’de Brezilya’dan bir gün sonra olur.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kilis-Merkez’de 05.55, Musabeyli’de 05.56, Elbeyli’de 05.54, Polateli’de 05.55’de bayram namazı kılınacak.