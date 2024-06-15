Bayram namazı Kırıkkale Keskin'de 05.52'de kılınırken, Delice'de 05.50, Balışeyh'de 05.51'de kılınacak

Kırıkkale için de bayram namazı saatlerine göre camilere gidecek olan vatandaşlar, ikamet ettikleri illere göre camilerde saf tutacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Kırıkkale'nin ilçelerinde bayram namaz vakitleri belli oldu. Vatandaşlar ise Delice, Balışeyh'de saat kaçta kılınacak, ne zaman araştırması yapıyor.

Kırıkkale'de bayram namazı kaçta kılınacak sorusu, Müslümanların odaklandığı konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Kurban Bayramı namaz saatlerini duyurdu. İşte Kırıkkale'nin ilçelerinde bayram namazı ezan vakitleri 2024...

KIRIKKALE KESKİN, DELİCE VE BALIŞEYH NAMAZ SAATİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığının bilgilerine göre; Balışeyh'de namaz 05.51, Delice'de 05.50 ve Keskin'de 05.52'de kılınacak.

SULAKYURT, KARAKEÇİLİ İLÇELERİNDE EZAN NE ZAMAN OKUNACAK?

Sulakyurt ilçesinde bayram namazı 05.50'de kılınırken, Karakeçili'de 05.53'te kılınıyor.

ADAK, KURBANA DAHİL EDİLİR Mİ?

Bir kimse, ibadet etmek maksadının dışında hayvanı sırf eti için kurban kesse, sevap beklemediği için o hayvan kurban olmaz. Ama, akikada, şükür kurbanında, adakta kurbet vardır. Yani Allah rızası için kesilmektedir. Kurbet olan adak hayvanını Hristiyan ortağın kestiği hayvana veya sırf et için kesilen hayvana, yahut geçen yıl kesilemeyip tasadduk edilmesi gereken hayvana benzetmek doğru değildir.

Bir önceki yıl kesilmesi gereken kurban eğer kesilmemişse, artık bu yıl kesilmez. Bunu sahibi kesip yiyemez. Bedelini bir fakire verebilir. Bir kimse kurban adasa, kurban bayramı gelince kesmese, artık bunu kesemez, bedelini fakirlere verir. Bir kimse, (Ben ölünce, benim için kurban kesin) dese, bunun da etini sahibi yiyemez, fakirlere vermesi gerekir. Bir de kurbanlığın karnından çıkan yavru yenmez, fakirlere verilir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati; Kırıkkale-Merkez’de saat 06.03, Yahşihan’da 06.03, Keskin’de 06.03, Delice’de 06.00, Bahşılı’da 06.03, Balışeyh’de 06.02, Sulakyurt’ta 06.01, Çelebi’de 06.03, Karakeçili’de 06.04 saatlerinde kılınacak.