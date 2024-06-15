Bayram namazı Karaman Ermenek'te 06.02, Sarıveliler'de 06.03 ve Ayrancı'da 05.57'de kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 81 il namaz saatleri sorgulanıyor. Araştırılan iller arasında Karaman da bulunuyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilirken Karaman'ın Ermenek, Ayrancı ilçelerinde namaz vakti ne zaman, saat kaçta araştırması yapılıyor.

Bayramın ilk sabahında kılınan namaz vaktini kaçırmak istemeyen İslam alemi il il araştırmalara başladı. Vatandaşların gündeminde ise Karaman'ın ilçelerinde namaz saatlerinin kaç olduğu yer aldı. Kurban bayramı 16 Haziran Ermenek, Ayrancı ezan vakti...

KARAMAN ERMENEK, AYRANCI VE SARIVELİLER NAMAZ SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvime göre namaz Ermenek’te 06.02, Sarıveliler’de 06.03, Ayrancı’da 05.57'de kılınacak.

KAZIMKARABEKİR VE BAŞYAYLA'DA SAAT KAÇTA KILINACAK?

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde 06.01'de kılınırken, Başyayla ilçesinde 06.03'te kılınacak.

VEFAT ETMİŞ BİR KİMSE İÇİN KURBAN KESMEK

Vefat etmiş bir kimse için sevabını o kişiye göndermek için kesilecek kurban da, her kurban gibi, yalnız Allah rızası için kesilir. Allah rızası için kesilen kurbanın sevabı, ölüye ve ölülere gönderilebilir. İbadetler arasında farz olsun, nafile olsun, herhangi bir ibadeti yaparken veya yaptıktan sonra, sevabı, ölü, diri herkese hediye edilebilir.

Namaz, oruç, hac, umre, sadaka, Kur'an-ı kerim okumak, evliyanın kabrini ziyaret, kurban, zikir gibi ibadetlerin sevapları bir başkasına hediye edilebilir. Hediye edenin kendi sevabından hiç azalma olmadan, bütün müminlere de sevabı erişir. Yani sevap, hediye edilen kimselere, taksim edilmeden, her birine bütünü kadar erişir Allah’ın izniyle. Bu Allahü teâlânın bizlere bir lütfudur. Onun için, kazandığımız sevapları ölü veya diri bütün Müslümanlara bağışlamalıyız.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ 2024

Türkiye Gazetesi Takvimi’ne göre Kurban Bayramı namazı saati Karaman-Merkez’de saat 06.10, Ermenek’te 06.12, Sarıveliler’de 06.13, Ayrancı’da 06.08, Kazımkarabekir’de 06.11, Başyayla’da 06.13 saatlerinde kılınacak.