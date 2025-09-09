Dünya Kupası'nda emin adımlarla yürüyen Sırbistan, İngiltere karşısında ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanal hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Peki, "Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar....

SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası eleme mücadelesinde Sırbistan ve İngiltere sahada ter dökecek. Belgrad'da, Stadion Rajko Mitić Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 21.45’te başlayacak.

SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan ve İngiltere maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Sırbistan-İngiltere maçına son bir saat kala ilk 11'lerin belli olması bekleniyor. Mücadelenin muhtemel 11'leri şu şekildedir;

Sırbistan: D. Petrovic, M. Veljkovic, N.Milenkovic, S.Pavlovic, A.Zivkovic, I. Ilic, S. Lukic, L.Samardzic, F. Kostic, D. Vlahovic, L. Jovic,

İngiltere: H. Kana, A. Gordon, E. Eze, N.Madueke, D. Rice, E. Anderson, M. Lewis-Skelly, D. Burn, M. Guehi, R.James, J.Pickford