Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası eleme maçları heyecanı sürüyor. Sırbistan zorlu mücadelede İngiltere'ye konuk oluyor. İngiltere kritik mücadeleden sayı alarak ayrılmayı hedefliyor. Sırbistan - İngiltere karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu.

Dünya Kupası'nda emin adımlarla yürüyen Sırbistan, İngiltere karşısında ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanal hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Peki, "Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar....

Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1. Resim

SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası eleme mücadelesinde Sırbistan ve İngiltere sahada ter dökecek. Belgrad'da, Stadion Rajko Mitić Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 21.45’te başlayacak.

Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2. Resim

SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan ve İngiltere maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3. Resim

SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Sırbistan-İngiltere maçına son bir saat kala ilk 11'lerin belli olması bekleniyor. Mücadelenin muhtemel 11'leri şu şekildedir;

Sırbistan: D. Petrovic, M. Veljkovic, N.Milenkovic, S.Pavlovic, A.Zivkovic, I. Ilic, S. Lukic, L.Samardzic, F. Kostic, D. Vlahovic, L. Jovic,

İngiltere: H. Kana, A. Gordon, E. Eze, N.Madueke, D. Rice, E. Anderson, M. Lewis-Skelly, D. Burn, M. Guehi, R.James, J.Pickford

Kaynak: Türkiye Gazetesi

124 ülke onun için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
iOS 26 ne zaman yüklenecek? İşte güncellemeyi alamayacak iPhone modelleri! - HaberleriOS 26 ne zaman yüklenecek? İşte güncellemeyi alamayacak iPhone modelleri!Okullarda ilk hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? 8 Eylül'de okullarda eğitim başladı! - HaberlerOkullarda ilk hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? 8 Eylül'de okullarda eğitim başladı!Fenerbahçe kongresi ne zaman? - HaberlerFenerbahçe kongresi ne zaman?Eren Bigül öldü mü? Polise saldıran katilin son durumu - HaberlerEren Bigül öldü mü? Polise saldıran katilin son durumuYurt dışı çıkış harcı ne zaman ödenir? - HaberlerYurt dışı çıkış harcı ne zaman ödenir?İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerİBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...