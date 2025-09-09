Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası eleme maçları heyecanı sürüyor. Sırbistan zorlu mücadelede İngiltere'ye konuk oluyor. İngiltere kritik mücadeleden sayı alarak ayrılmayı hedefliyor. Sırbistan - İngiltere karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu.
Dünya Kupası'nda emin adımlarla yürüyen Sırbistan, İngiltere karşısında ev sahibi avantajını kullanmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanal hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
Peki, "Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar....
SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Sırbistan ve İngiltere sahada ter dökecek. Belgrad'da, Stadion Rajko Mitić Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 21.45’te başlayacak.
SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
Sırbistan ve İngiltere maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?
Sırbistan-İngiltere maçına son bir saat kala ilk 11'lerin belli olması bekleniyor. Mücadelenin muhtemel 11'leri şu şekildedir;
Sırbistan: D. Petrovic, M. Veljkovic, N.Milenkovic, S.Pavlovic, A.Zivkovic, I. Ilic, S. Lukic, L.Samardzic, F. Kostic, D. Vlahovic, L. Jovic,
İngiltere: H. Kana, A. Gordon, E. Eze, N.Madueke, D. Rice, E. Anderson, M. Lewis-Skelly, D. Burn, M. Guehi, R.James, J.Pickford