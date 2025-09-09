Bugün hangi maçlar var? 9 Eylül maç takvimi
9 Eylül 2025 Salı
9 Eylül 2025 Salı günü futbolseverler için dolu dolu geçiyor. Futbolun yanı sıra milli takımın basketbol maçı da bugünkü maç takviminde yer alıyor. Dünya Kupası Elemeleri devam ederken EuroBasket'te Türkiye-Polonya maçı sporseverler tarafından yakından takip edecek. İşte, 9 Eylül Salı oynanacak maçlar...
Spor tutkunlarını ekran başına kilitleyecek heyecan dolu bir gün! 9 Eylül Salı, futbolda Dünya Kupası Elemeleri ve basketbolda nefes kesen mücadelelere sahne olacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
9 Eylül Dünya Kupası Elemeleri maç takvimi:
19.00 | Azerbaycan - Ukrayna | Exxen, S Sport Plus
19.00 | Ermenistan - İrlanda | Exxen
21.45 | Arnavutluk - Letonya | Exxen
21.45 | Bosna Hersek - Avusturya | Exxen
21.45 | Fransa - İzlanda | Exxen
21.45 | Güney Kıbrıs - Romanya | Exxen
21.45 | Macaristan - Portekiz | Exxen
21.45 | Norveç - Moldova | Exxen
21.45 | Sırbistan - İngiltere | Exxen
9 Eylül Avrupa Basketbol Şampiyonası EuroBasket maç takvimi:
17.00 | Türkiye - Polonya | TRT 1
21.00 | Litvanya - Yunanistan | TRT Spor
