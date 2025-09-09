Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var? 9 Eylül maç takvimi

Bugün hangi maçlar var? 9 Eylül maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var? 9 Eylül maç takvimi
Futbol, Dünya Kupası Elemeleri, EuroBasket, Türkiye, Polonya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Eylül 2025 Salı günü futbolseverler için dolu dolu geçiyor. Futbolun yanı sıra milli takımın basketbol maçı da bugünkü maç takviminde yer alıyor. Dünya Kupası Elemeleri devam ederken EuroBasket'te Türkiye-Polonya maçı sporseverler tarafından yakından takip edecek. İşte, 9 Eylül Salı oynanacak maçlar...

Spor tutkunlarını ekran başına kilitleyecek heyecan dolu bir gün! 9 Eylül Salı, futbolda Dünya Kupası Elemeleri ve basketbolda nefes kesen mücadelelere sahne olacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

9 Eylül Dünya Kupası Elemeleri maç takvimi:

19.00 | Azerbaycan - Ukrayna | Exxen, S Sport Plus

19.00 | Ermenistan - İrlanda | Exxen

21.45 | Arnavutluk - Letonya | Exxen 

21.45 | Bosna Hersek - Avusturya | Exxen 

21.45 | Fransa - İzlanda | Exxen

21.45 | Güney Kıbrıs - Romanya | Exxen

21.45 | Macaristan - Portekiz | Exxen 

21.45 | Norveç - Moldova | Exxen

21.45 | Sırbistan - İngiltere | Exxen

9 Eylül Avrupa Basketbol Şampiyonası EuroBasket maç takvimi:

17.00 | Türkiye - Polonya | TRT 1

21.00 | Litvanya - Yunanistan | TRT Spor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yasa dışı bahis için lüks rezidanslarda 'ev' kurmuşlar! Dudak uçuklatan para akışı...Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa! 4 büyükşehirdeki simit zammı ertelendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eren Bigül öldü mü? Polise saldıran katilin son durumu - HaberlerEren Bigül öldü mü? Polise saldıran katilin son durumuYurt dışı çıkış harcı ne zaman ödenir? - HaberlerYurt dışı çıkış harcı ne zaman ödenir?İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerİBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?2025 BESYO tercihleri ​​ne zaman? - Haberler2025 BESYO tercihleri ​​ne zaman?İzmir konak su kesintisi: İzmir'de sular saat kaçta gelecek? Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe... - Haberlerİzmir konak su kesintisi: İzmir'de sular saat kaçta gelecek? Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe...Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli basketbol maçı canlı yayın bilgileri netleşti - HaberlerTürkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli basketbol maçı canlı yayın bilgileri netleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...