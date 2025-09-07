KPSS 2025 Lisans sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu 7 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın hemen ardından sosyal medyada "Sivas büyükşehir mi?" sorusu gündeme geldi.

SİVAS BÜYÜKŞEHİR Mİ?

Sivas büyükşehir değildir. 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na bakıldığında, nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.

Sivas'ın güncel nüfusu 650.401 olduğu içinde büyükşehir kapsamına dahil edilmemiştir.

Sivas, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ilidir. Türkiye'de Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu il Sivas'tır.

13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri çini sanatı açısından önemli yerler mevcuttur. Ulu Camii ise 1100 yılında inşa edilmiştir. Ayrıca Sivas, Türkiye'nin yüzölçümü açısından en büyük ikinci ilidir.