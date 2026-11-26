Konya’nın asırlık geleneği Şivlilik devam ediyor. Üç ayların başlangıcında Konya halkı tarafından kutlanan "Şivlilik" geleneği için çocuklar kapı kapı dolaşarak "Şivlilik" topluyor. Peki, bu yıl Şivlilik ne zaman?

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Yüzyıllardır süregelen ve Konya’da üç ayların başlangıcıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutlanan Şivlilik geleneği, bu yıl da bayram havasında geçecek. Şivlilik günümüzde sadece Konya şehir merkezinde yaşatılan ve her yıl üç ayların ilki olan Recep ayının ilk perşembesinde kutlanan bir folklorik bayramdır.

ŞİVLİLİK GÜNÜ NELER DAĞITILIR?

Şivlilik gününde komşulara pişi, haşhaşlı veya tahinli çörek gibi yemekler, çocuklara ise kuru üzüm, kırık leblebi, kurutulmuş meyve veya gofret, çikolata gibi paketli ürünler dağıtılmaktadır.



Günümüzde çocuklar erken saatler ev ziyaretlerine çıkan çocuklar kapılarını açan evlerin kandilini tebrik eder ve çoğunlukla ikramen çikolata ve şeker alırlar. Öğlene doğru çoğu evin ikramı bitmiş, çoğu çocuk da evine dönmüş olur. Çocukların bazıları ev ziyaretleri esnasında "Şivli şivli şişirdi, erken kalkan pişirdi / İki çörek, bi börek bize şivlilik gerek" gibi manilerden okurlar.

Şivlilik ne zaman? Konya’nın asırlık geleneği sürüyor

ŞİVLİLİK NE ZAMAN?

Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı "şivlilik" etkinliği bu yıl, aralık ayına denk geliyor.

Şivlilik, 9 Aralık günü fener alayı ile başlayacak. 10 Aralık günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

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