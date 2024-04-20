Siyasetçi Salim Ensarioğlu’nun bulunduğu görevler

1955 yılında Dicle'de dünyaya gelen Ensarioğlu hakkında kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları araştırılıyor. Gündemde yer alan kişiler arasında olan ismin 2018 yılında İYİ Parti’den Diyarbakır milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. İşte hayatı ve biyografisi...

Adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan Salim Ensarioğlu’nun hayatı araştırılırken kaç yaşında ve nereli olduğu da merak edildi. 2023 seçimlerinde İstanbul II. Bölge İYİ Parti'den milletvekili seçilen isim 15 Aralık 2023 tarihinde istifa etti.

1955 yılında doğan siyasetçi liseden mezun olmuştur. Serbest İnşaat Müteahhitliği, Madencilik, Çiftçilik, Dicle İI Genel Meclis Üyeliği, XIX., XX. ve XXI. Dönem Diyarbakır Milletvekilliği ile 51-52 ve 54. Hükûmetlerde Devlet Bakanlığı görevlerini yerine getirdi.

“İleride vahim sonuçlar doğmaması için üç çocuktan fazla yapanlara cezai müeyyide getirilmeli. Çocuk sayısı az olanlar ise teşvik edilmeli.” önerisinin yer aldığı raporu imzalamayarak Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir MGK raporunun Bakanlar Kurulu tarafından iade edilmesinde rol oynadı.

2010 yılında uzun zaman görev yaptığı Demokrat Parti'den 12 Eylül referandumundaki tutumu onaylamadığını ifade ederek 12 bin üye ile beraber istifa etti.

12 Haziran 2011 seçimlerinde Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. 2018 senesindeki seçimde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu fakat yine seçilemedi.

Bir süre İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesi ve Ortadoğu Politikaları Başkanlığı görevini yerine getirdi ve 2023 seçimlerinde İstanbul II. Bölge İYİ Parti'den milletvekili seçilmiştir.