Sofyan Amrabat hangi takıma transfer olacak? Fenerbahçe son dakika...

Sofyan Amrabat hangi takıma transfer olacak? Fenerbahçe son dakika...

Güncelleme:
Sofyan Amrabat hangi takıma transfer olacak? Fenerbahçe son dakika...
Fenerbahçe'nin transfer haberleri gündeme damga vurdu. Edson Alverez'in takıma gelmesinin ardından Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın gideceği iddia edilmişti. Flaş bir gelişme yaşandı, tecrübeli futbolcu gidiyor mu, Amrabat hangi takıma transfer olacak? işte detaylar...

Fenerbahçe taraftarı yeni transferinin heyecanını yaşarken bir ayrılık haberi dikkat çekti. Sofyan Amrabat için kapılarını çalan İtalyan devlerini, Mourinho’nun “Almadan satmayın” talimatı sebebiyle bekleten Fenerbahçe bomba bir ismi renklerine kattı. Sarı lacivertliler, West Ham’ın ön liberosu Edson Alvarez’i satın alma opsiyonuyla kiraladı.  Alvarez'in gelmesi işe tecrübeli orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat da yol göründü. Peki Amrabat hangi takıma transfer olacak, Anderson Talisca gidiyor mu? İşte Fenerbahçe'nin transfelerinde son dakika gelişmesi.. 

Sofyan Amrabat hangi takıma transfer olacak? Fenerbahçe son dakika... - 1. Resim

 AMRABAT HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK? 

Fenerbahçe'nin 12 milyon euro bedelle Fiorentina'dan aldığı Ambrabat, bambaşka bir takıma gidiyor. Edson Alvarez’in gelmesi ile birlikte Amrabat da valizini topladı. Juventus, ve Atalanta’nın ilgilendiği Faslı yıldızın satışı an meselesi.

Sofyan Amrabat hangi takıma transfer olacak? Fenerbahçe son dakika... - 2. Resim

İTALYAN BASININDAN FLAŞ İDDİA! 

İtalyan basınında ise, bir süredir Milan ve Juventus'un markajında olan Sofyan Amrabat, adım adım Inter'e transfer olacağı iddia edildi.  Sarı-lacivertlilerin, bu transferden 17-20 milyon civarı bir gelir hedeflediği belirtildi. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sofyan Amrabat, şimdiye kadar çıktığı 39 maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Sofyan Amrabat hangi takıma transfer olacak? Fenerbahçe son dakika... - 3. Resim

TALİSCA NE OLACAK?

F.Bahçe’nin satış listesine koyduğu Anderson Talisca, ülkesinden gelen transfer teklifini geri çevirdi. Gremio’nun 10 milyon avroluk yıllık ücretini ödemeyi garanti ettiği sambacı, “Burada mutluyum. Tamamıyla Fenerbahçe’ye konsantre olmuş durumdayım” diyerek ayrılmak istemediğini ifade etti.

 

