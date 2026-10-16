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SOLOTÜRK Tokat ve Türk Yıldızları Kayseri gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

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SOLOTÜRK Tokat ve Türk Yıldızları Kayseri gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?
Başlık ResmiSOLOTÜRK Tokat ve Türk Yıldızları Kayseri gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

SOLOTÜRK Tokat ve Türk Yıldızları Kayseri gösteri uçuşları, hafta sonu öncesinde gündemde. Tokat ve Kayseri’de gerçekleştirilecek etkinliklerin tarihleri, prova saatleri ve gösteri uçuşlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekipleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, ekim ayındaki yeni etkinlik programıyla farklı şehirlerde gökyüzüne çıkacak. Milli Savunma Bakanlığı da 17 Ekim’de Tokat’ta SOLOTÜRK, 18 Ekim’de ise Kayseri’de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirileceğini duyurdu. Tokat ve Kayseri’deki programların çevre tanıma, prova ve gösteri saatleri de netleşti.

SOLOTÜRK TOKAT GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 15.00’te Tokat’ta gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Uçuşun adresi Tokat Havalimanı olarak açıklandı. Gösteri öncesindeki hazırlık programı ise 15 Ekim Perşembe günü başladı. SOLOTÜRK, aynı gün saat 13.00’te çevre tanıma uçuşu, saat 16.30’da ise prova uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi olan SOLOTÜRK, yıl boyunca farklı şehirlerde ve havacılık etkinliklerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Ekim ayının başında TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa’da da gösteri yapan ekip, yüksek hız ve akrobatik manevralarla izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

SOLOTÜRK Tokat ve Türk Yıldızları Kayseri gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?
Başlık ResmiSOLOTÜRK Tokat ve Türk Yıldızları Kayseri gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

TÜRK YILDIZLARI KAYSERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Yıldızları’nın Kayseri’deki gösteri uçuşu 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Etkinlik, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100’üncü yıl etkinlikleri ve BİLİMFEST Kayseri kapsamında düzenlenecek. Gösteri öncesinde 16 Ekim Cuma günü saat 12.00’de çevre tanıma uçuşu, 17 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te ise prova uçuşu yapılacak.

Editör : İREM ÖZCAN
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