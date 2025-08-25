Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Son dakika deprem nerede oldu? İstanbul, Bursa, Yalova sallandı

Son dakika deprem nerede oldu? İstanbul, Bursa, Yalova sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son dakika deprem nerede oldu? İstanbul, Bursa, Yalova sallandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem oldu! İstanbul sallandı, deprem Bursa, Bilecik ve Yalova'da da hissedildi. Peki deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Büyük panik yaşandı, işte AFAD son depremler listesi ve detaylar...

Son dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. Sarsıntı Bursa, Bilecik, Yalova gibi birçok ilde hissedildi. Paniğe kapılan insanlar önce telefonlarına sarıldı, sonra sokaklara çıktı. Son deprem nerede oldu, merkez üssü hangi il, depremin büyüklüğü kaç? diye aratmalar başladı. Peki İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem nerede meydana geldi. AFAD'dan resmi açıklama geldi, işte detaylar... 

Son dakika deprem nerede oldu? İstanbul, Bursa, Yalova sallandı - 1. Resim

BURSA'DA DEPREM OLDU, ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

AFAD'ın son depremler listesinde depremin Bursa'da meydana geldiği yer aldı. Merkez üssü Mudanya olan sarsıntının büyüklüğü ise 3,3 olarak duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem şiddetli hissedildi. İstanbul, Yalova ve Bilecik de sallandı. 

UYGULAMA KORKUTTU! YÜREKLER AĞZA GELDİ

Paniğe neden olan deprem değil, binlerce kullanıcısı olan 'Deprem Ağı' adlı uygulaması oldu. 949 bin kişinin cep telefonuna 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirimi geldi. 

Bingöl'de deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD son deprem listesi - 1. Resim

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREM 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Barış Alper Yılmaz'a zehir zemberek sözler! Hasan Şaş: Sen kime baskı yapıyorsunFenerbahçe-Benfica maçına Sloven hakem!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025 YKS'de kaç kişi üniversiteye yerleşti? YÖK 2025 YKS istatistikleri merak ediliyor - Haberler2025 YKS'de kaç kişi üniversiteye yerleşti? YÖK 2025 YKS istatistikleri merak ediliyorFerdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek hangi üniversiteyi kazandı? Mimarlık istiyordu - HaberlerFerdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek hangi üniversiteyi kazandı? Mimarlık istiyorduYerleşenler ek tercih yapabilir mi? - HaberlerYerleşenler ek tercih yapabilir mi?YKS ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ek tercih süreci - HaberlerYKS ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ek tercih süreciTercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi? - HaberlerTercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi?E-kayıt yaptıktan sonra üniversiteye gitmeye gerek var mı? - HaberlerE-kayıt yaptıktan sonra üniversiteye gitmeye gerek var mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...