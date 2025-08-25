Son dakika deprem nerede oldu? İstanbul, Bursa, Yalova sallandı

Son dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. Sarsıntı Bursa, Bilecik, Yalova gibi birçok ilde hissedildi. Paniğe kapılan insanlar önce telefonlarına sarıldı, sonra sokaklara çıktı. Son deprem nerede oldu, merkez üssü hangi il, depremin büyüklüğü kaç? diye aratmalar başladı. Peki İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem nerede meydana geldi. AFAD'dan resmi açıklama geldi, işte detaylar...

BURSA'DA DEPREM OLDU, ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

AFAD'ın son depremler listesinde depremin Bursa'da meydana geldiği yer aldı. Merkez üssü Mudanya olan sarsıntının büyüklüğü ise 3,3 olarak duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem şiddetli hissedildi. İstanbul, Yalova ve Bilecik de sallandı.

UYGULAMA KORKUTTU! YÜREKLER AĞZA GELDİ

Paniğe neden olan deprem değil, binlerce kullanıcısı olan 'Deprem Ağı' adlı uygulaması oldu. 949 bin kişinin cep telefonuna 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirimi geldi.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREM

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.