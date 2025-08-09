Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ağustos Cumartesi 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

En ufak sarsıntı hissedildiği an arama motorlarına "Bugün deprem mi oldu?" ya da "Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? " soruları aratılıyor.

Gerçekleşen depremlere ilişkin en güncek bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak paylaşılıyor. "Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu?" İşte cevabı...

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre, Marmara Denizi merkezli İstanbul'da hissedilen 3.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem bilgilerini anbean kaydederek vatandaşlara aktarmaya devam ediyor.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Büyüklük Yer 2025-08-09 00:15:47 40.84333 28.15583 7.15 3.3 Marmara Denizi - [21.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2025-08-09 00:04:36 39.22556 28.96722 7.0 1.3 Simav (Kütahya) 2025-08-08 23:53:51 37.71972 29.33861 7.0 1.3 Honaz (Denizli) 2025-08-08 23:45:21 38.14111 38.47 7.01 1.7 Sincik (Adıyaman) 2025-08-08 22:47:59 37.6475 35.86611 6.21 3.0 Kozan (Adana) 2025-08-08 22:39:22 38.1625 38.27528 7.01 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 2025-08-08 22:34:53 39.25306 28.07639 9.15 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-08 22:09:36 36.03611 28.03556 7.04 1.7 Akdeniz - [66.44 km] Marmaris (Muğla) 2025-08-08 21:55:47 40.01472 24.72444 12.67 2.8 Ege Denizi 2025-08-08 21:43:12 38.2525 30.91194 6.98 1.2 Yalvaç (Isparta) 2025-08-08 21:42:24 39.51194 44.42111 7.0 1.8 Doğubayazıt (Ağrı) 2025-08-08 21:26:38 37.61944 30.1075 7.0 2.3 Merkez (Burdur) 2025-08-08 20:55:53 38.37 23.38444 8.53 3.9 Boeotia, Stereá Elláda (Yunanistan)

