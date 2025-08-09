Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ağustos Cumartesi 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ağustos Cumartesi 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son dakika İstanbul&#039;da deprem mi oldu? 9 Ağustos Cumartesi 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!
AFAD, Kandilli Rasathanesi, Deprem, İstanbul, Son Dakika Haberi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Ağustos Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika yaşanan depremleri kamuoyuyla paylaşıyor. Fay hattında yer alan bir coğrafi yapıya sahip olduğumuz için, Türkiye'de yer yer hafif sallantılar yaşanmaktadır. Peki, Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? İşte cevabı..

En ufak sarsıntı hissedildiği an arama motorlarına "Bugün deprem mi oldu?" ya da "Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? " soruları aratılıyor.

Gerçekleşen depremlere ilişkin en güncek bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak paylaşılıyor. "Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu?" İşte cevabı...

Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ağustos Cumartesi 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! - 1. Resim

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre, Marmara Denizi merkezli İstanbul'da hissedilen 3.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem bilgilerini anbean kaydederek vatandaşlara aktarmaya devam ediyor.

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)BüyüklükYer
2025-08-09 00:15:4740.8433328.155837.153.3Marmara Denizi - [21.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-08-09 00:04:3639.2255628.967227.01.3Simav (Kütahya)
2025-08-08 23:53:5137.7197229.338617.01.3Honaz (Denizli)
2025-08-08 23:45:2138.1411138.477.011.7Sincik (Adıyaman)
2025-08-08 22:47:5937.647535.866116.213.0Kozan (Adana)
2025-08-08 22:39:2238.162538.275287.012.2Yeşilyurt (Malatya)
2025-08-08 22:34:5339.2530628.076399.151.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-08 22:09:3636.0361128.035567.041.7Akdeniz - [66.44 km] Marmaris (Muğla)
2025-08-08 21:55:4740.0147224.7244412.672.8Ege Denizi
2025-08-08 21:43:1238.252530.911946.981.2Yalvaç (Isparta)
2025-08-08 21:42:2439.5119444.421117.01.8Doğubayazıt (Ağrı)
2025-08-08 21:26:3837.6194430.10757.02.3Merkez (Burdur)
2025-08-08 20:55:5338.3723.384448.533.9Boeotia, Stereá Elláda (Yunanistan)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini vatandaşlara anlık olarak aktarıyor. Buna göre, İstanbul'da hissedilen 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ağustos Cumartesi 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beyaz Futbol ne zaman başlıyor? Yayın tarihi gündemdeEstetik ameliyat akımlarında son nokta! Yapay gamze çılgınlığı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Etimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerEtimesgut, Pursaklar, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Beyaz Futbol ne zaman başlıyor? Yayın tarihi gündemde - HaberlerBeyaz Futbol ne zaman başlıyor? Yayın tarihi gündemde9 Ağustos Cumartesi 2025 Resmi Gazete atama kararları: Bugünün kararları neler? - Haberler9 Ağustos Cumartesi 2025 Resmi Gazete atama kararları: Bugünün kararları neler?İZSU su kesintisi! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerİZSU su kesintisi! İzmir sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Ay Lav Yu ne zaman çekildi? - HaberlerAy Lav Yu ne zaman çekildi?Bandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerBandırma elektrik kesintisi: UEDAŞ duyurdu, Balıkesir'de elektrikler ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...