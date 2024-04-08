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Haberler > Haberler > Son sahur bu gece yapılacak (8 Nisan’ı 9 Nisan’a bağlayan gece)

Son sahur bu gece yapılacak (8 Nisan’ı 9 Nisan’a bağlayan gece)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son sahur bu gece yapılacak (8 Nisan’ı 9 Nisan’a bağlayan gece)

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan ayının sonuna geldik. Son orucu 9 Nisan Salı günü tutacağız. Sonraki gün ise Ramazan Bayramının birinci gününü idrak edeceğiz. Peki, son oruç öncesi son sahurumuzu ne zaman yapacağız? İşte son sahur gecesi!

Son sahur ne zaman? Bu seneki Ramazan ayı 9 Nisan’da sona eriyor. Son iftar ve teravihin ne zaman olduğu merak edilirken, son sahur da hangi gün yapılacak araştırılıyor.

SON SAHUR NE ZAMAN, HANGİ GECE?

Son sahur 8 Nisan Pazartesi gününü 9 Nisan Salı gününe bağlayan gece yapılacak. 9 Nisan’da son oruç tutulacak.

9 Nisan aynı zamanda Arefe günüdür. Son orucun tutulacağı 9 Nisan’dan sonra ise Ramazan Bayramı başlayacak.

Peki, son teravih de 9 Nisan’da mı kılınacak?

Hayır, son teravih namazı bu akşam yatsı namazının ardından kılınacak. Bu akşamki teravih namazı Ramazan ayının bu yılki 30. teravih namazı olacak.

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SON SAHUR İÇİN İMSAK SAATLERİ

İmsak saatleri illere göre değişiklik göstermektedir. İşte bazı illerdeki son gün (9 Nisan) imsak saatleri:

İstanbul: 04.58

Ankara: 04.45

İzmir: 05.12

Bursa: 04.59

Antalya: 05.01

Konya: 04.52

Adana: 04.42

Şanlıurfa: 04.28

Gaziantep: 04.34

Kocaeli: 04.54

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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