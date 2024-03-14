Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Haberler > SONAR Anket Bolu 2024! Bolu yerel seçim, belediye seçim sonuçları son anketi

SONAR Anket Bolu 2024! Bolu yerel seçim, belediye seçim sonuçları son anketi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SONAR Anket Bolu 2024! Bolu yerel seçim, belediye seçim sonuçları son anketi
Sonar Araştırma, Bolu Yerel Seçim Anketi, Tanju Özcan, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son seçim anketi sonuçlarını canlı yayında paylaşan SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Bolu'da son durumu paylaştı. Bolu'da son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Bolu'da CHP ve AK Parti arasında 27 puan fark oluştu. Bolu'da seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Bolu için son anketler ne diyor? İşte SONAR Araştırma Bolu yerel seçim anketi 2024.

Yerel seçim öncesi SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin son anketleri duyurdu. 2024 yerel seçimleri son seçim anketleri ne diyor, sorusu hız kazandı. Seçime günler kala son anket sonuçları seçmenler tarafından sorgulanıyor. SONAR Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Bolu'ya ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Peki, son Bolu anketi ne diyor? İşte Bolu 2024 yerel seçim anket sonuçları... 

SONAR Anket Bolu 2024! Bolu yerel seçim, belediye seçim sonuçları son anketi - 1. Resim

BOLU SON SEÇİM ANKETİ 2024!

Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma şirketi, Bolu için yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını paylaştı. SONAR Araştırma’nın 4015 kişi ile CATI Anket yöntemiyle Bolu'da gerçekleştirdiği çalışmanın sonucu belli oldu.

BOLU'DA KİM ÖNDE?

SONAR Araştırma'nın mart ayında gerçekleştirdiği Bolu anketi sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Tanju Özcan, AK Parti'nin adayı Muhammed Emin Demirkol'a 27 puan fark attı.

SONAR Anket Bolu 2024! Bolu yerel seçim, belediye seçim sonuçları son anketi - 2. Resim

CHP'nin adayı Tanju Özcan, yüzdde 56,2 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti'nin adayı Muhammed Emin Demirkol yüzde 29 ile ikinci olurken MHP'nin adayı İlhan Durak yüzde 10,2 oy aldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Odine Solutions Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun değil - HaberlerOdine Solutions Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun değilGelinim Mutfakta 14 Mart Perşembe birincisi Yeşim oldu - HaberlerGelinim Mutfakta 14 Mart Perşembe birincisi Yeşim olduErzurum son seçim anketi 2024! SONAR Araştırma belediye seçim sonuçları anketi - HaberlerErzurum son seçim anketi 2024! SONAR Araştırma belediye seçim sonuçları anketiFenerbahçe Union Saint Gilloise maçı hakemi kim, nereli? FB Union SG maçını kim yönetecek, hakemin adı ne? - HaberlerFenerbahçe Union Saint Gilloise maçı hakemi kim, nereli? FB Union SG maçını kim yönetecek, hakemin adı ne?ŞOK 13 Mart - 19 Mart oyun bilgisayarları fiyatı 2024 - HaberlerŞOK 13 Mart - 19 Mart oyun bilgisayarları fiyatı 2024Mecidiyeköy metro hattı çalışmıyor mu, neden? - HaberlerMecidiyeköy metro hattı çalışmıyor mu, neden?Mecidiyeköy metro intiharı SON DAKİKA! Mecidiyeköy metro intihar girişimi yapan kadın kim, öldü mü? - HaberlerMecidiyeköy metro intiharı SON DAKİKA! Mecidiyeköy metro intihar girişimi yapan kadın kim, öldü mü?5. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 5. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler5. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 5. günü teravih kılmanın fazileti nedir?Tayyargiller soruşturması ne oldu? Tayyar ve Özlem Öz çifti son durum - HaberlerTayyargiller soruşturması ne oldu? Tayyar ve Özlem Öz çifti son durumDilan Polat'ın serbest bırakılması için kızı Cumhurbaşkanı'na seslendi - HaberlerDilan Polat'ın serbest bırakılması için kızı Cumhurbaşkanı'na seslendi
Sonraki Haber Yükleniyor...