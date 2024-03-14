SONAR Anket Bolu 2024! Bolu yerel seçim, belediye seçim sonuçları son anketi
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Son seçim anketi sonuçlarını canlı yayında paylaşan SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Bolu'da son durumu paylaştı. Bolu'da son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Bolu'da CHP ve AK Parti arasında 27 puan fark oluştu. Bolu'da seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Bolu için son anketler ne diyor? İşte SONAR Araştırma Bolu yerel seçim anketi 2024.
Yerel seçim öncesi SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin son anketleri duyurdu. 2024 yerel seçimleri son seçim anketleri ne diyor, sorusu hız kazandı. Seçime günler kala son anket sonuçları seçmenler tarafından sorgulanıyor. SONAR Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Bolu'ya ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Peki, son Bolu anketi ne diyor? İşte Bolu 2024 yerel seçim anket sonuçları...
BOLU SON SEÇİM ANKETİ 2024!
Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma şirketi, Bolu için yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını paylaştı. SONAR Araştırma’nın 4015 kişi ile CATI Anket yöntemiyle Bolu'da gerçekleştirdiği çalışmanın sonucu belli oldu.
BOLU'DA KİM ÖNDE?
SONAR Araştırma'nın mart ayında gerçekleştirdiği Bolu anketi sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Tanju Özcan, AK Parti'nin adayı Muhammed Emin Demirkol'a 27 puan fark attı.
CHP'nin adayı Tanju Özcan, yüzdde 56,2 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti'nin adayı Muhammed Emin Demirkol yüzde 29 ile ikinci olurken MHP'nin adayı İlhan Durak yüzde 10,2 oy aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi