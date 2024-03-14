SONAR Anket Bolu 2024! Bolu yerel seçim, belediye seçim sonuçları son anketi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 16:46 - Güncelleme: 14 Mart 2024 16:47 - Güncelleme:

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Son seçim anketi sonuçlarını canlı yayında paylaşan SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Bolu'da son durumu paylaştı. Bolu'da son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Bolu'da CHP ve AK Parti arasında 27 puan fark oluştu. Bolu'da seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Bolu için son anketler ne diyor? İşte SONAR Araştırma Bolu yerel seçim anketi 2024.