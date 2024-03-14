Son seçim anket sonuçları ELAZIĞ 2024! ORC Araştırma son anket

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 10:37 - Güncelleme: 14 Mart 2024 10:38 - Güncelleme:

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Elazığ için yeni bir seçim anketi yayınlandı. Elazığ ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. 2024 yerel seçimleri için nefesler tutulmuşken Elazığ'da son tablo ortaya çıktı. Hangi parti ne kadar oy aldı? 2024 yerel seçimlerinde ibre hangi partiyi gösteriyor? İşte ORC Araştırma Elazığ son anket sonuçları 2024