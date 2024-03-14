Son seçim anket sonuçları ELAZIĞ 2024! ORC Araştırma son anket
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Elazığ için yeni bir seçim anketi yayınlandı. Elazığ ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. 2024 yerel seçimleri için nefesler tutulmuşken Elazığ'da son tablo ortaya çıktı. Hangi parti ne kadar oy aldı? 2024 yerel seçimlerinde ibre hangi partiyi gösteriyor? İşte ORC Araştırma Elazığ son anket sonuçları 2024
Elazığ ilinde yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim sonuçları ne, oy oranları, hangi parti en fazla oy aldı, sorularına cevap aranıyor. Türkiye adım adım 2024 yerel seçimlerine doğru ilerliyor. ORC'nin Elazığ anketinden çarpıcı sonuçlar geldi. Peki, seçimlerde son anketler ne diyor? Hangi parti önde? Elazığ için ibre kimi gösteriyor? İşte 2024 ORC yerel seçimleri son anket sonuçları...
ORC ELAZIĞ YEREL SEÇİM ANKET SONUCU
31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçim öncesi vatandaşlar oy verecekleri isimleri araştırmaya başladı. Seçim hazırlıkları sürerken anketlerin sonuncusu ORC Ararştırma'dan geldi. Seçmenlerin eğilimlerini ölçen son anketlerde Elazığ'da son tablo ortaya çıktı. Elazığ ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
ELAZIĞ SON ANKETLERDE KİM ÖNDE?
Toplam 1160 kişiyle 7-10 Mart 2024 tarihleri arasında ORC Araştırma tarafından yapılan 2024 yerel seçim anketlerinde seçmenin gönlündeki siyasi isim gözler önüne serildi. Güncel sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 38,1'i AK Parti dedi. ikinci sırada ise yüzde 24,6’lık oy oranıyla CHP yer aldı. Bu ismi ise ardından Yeniden Refah Partili aday 11,9'luk oy oranıyla takip etti. MHP adayı ise yüzde 11,5'te kaldı. İyi Parti adayı ise 5,5 oy oranı aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi