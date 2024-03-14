Bitcoin’de rekor serisi sürüyor! Sıra Ethereum’da mı?

Bitcoin’de son dakika! Bu sabah BTC’de 73 bin 800 dolarla yeni zirve görüldü. BTC yorum ve beklentilerine bakıldığında; analistler, kısa vadede 71,300-70,000 dolar bölgesi korundukça yeni zirve ihtimallerinin de masada kalacağını değerlendiriyor. Analistler, “ETH tarafında ise 4800 dolar zirvesinin altında fiyatlamalar devam ediyor. Son güncellemenin ardından Ethereum da zaman içerisinde zirve seviyelere yönelebilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında hareketlilik sürüyor. En büyük ikinci para birimi Ethereum’da, ağ ücretlerinde düşüşü sağlayacak “Duncan Güncellemesi” başarıyla tamamlandı. Böylece sistem üzerindeki verilerin bundan sonraki süreçte daha uygun maliyetlerle işlenmesi mümkün olacak. Kripto para piyasası uzmanlarına göre, son güncelleme ile birlikte Ethereum ağının ölçek, verimlilik ve güvenilirlik derecesinin artması ve böylece ETH talebinin de önümüzdeki süreçte destek bulması gözlemlenebilir.

14 MART BTC VE ETH FİYATI

Zirveye yakın seyrini sürdüren ve her gün yeni rekor seviyeyi gören BTC, bugün de 73 bin 500 doların üzerinde, tüm zamanların en yüksek noktalarını test ediyor. ETH ise son güncellemenin ardından kâr satışları ile gerileme yaşıyor. Haftanın ilk üç işlem gününde 4100 dolara yönelerek kritik eşiği aşan Ethereum, bugünkü işlemlerde 3940 dolara kadar geriledi. ETH tarafında 5 günlük ortalamaya da işaret eden psikolojik 4000 dolar seviyesi üzerinde kalıcılığın önemli bir işaret sayılacağı belirtiliyor. Aşağıda ise 3800 dolar desteğinin korunmasının önemine dikkat çekiliyor.

ETH İÇİN 4800 DOLAR SENARYOSU

Kripto Para Piyasası Uzmanı Beste Naz Süllü, “2022’den bu yana ETH yükseliş kanalı içinde hareket ediyor ve şu anda fiyatlamalar, bu kanalın üst sınırlarını zorluyor. ETH’ta son güncellemenin ardından birkaç gün içinde ağ ücretleri düşmeye başlar. ETH fiyatları da bu süreçte dengeye oturacaktır. Ethereum’da tarihi zirve 4800 dolar civarında bulunuyor. Yatırımcılar burada, BTC rekorlar kırarken ‘zirve sırası Ethereum’a da gelecek’ düşüncesiyle harekete geçebilir. Ve bu fiyat avantajıyla birlikte ETH tarafında da 4800 doları yakın zamanda görme ihtimalimiz artabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

BTC YORUM VE BEKLENTİLER

Bu arada BTC bugün, TSİ 10:15 fiyatlamaları itibarıyla 73 bin 800 dolarla yeni rekor seviyeyi test etti. Analistler, “Bitcoin’de en kısa vadede 71,300-70,000 dolar bandının kritik destek seviyesi olarak takip edilmesi gerekiyor. Fiyatlar bu bant altına gelmedikçe, yeni zirve demelerinin de devam etmesi beklenebilir. 70 bin doların altına gerilemelerde ise yatırımcılar dikkatli olmalı. Daha aşağıda özellikle 69 bin dolar desteği, korunması gereken kritik nokta” uyarısında bulunuyor.