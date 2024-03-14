ORC seçim anketi 2024! Edirne yerel seçim son anket sonuçları
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CHP'nin kalesinde son seçim anketinden Ak Parti çıktı. 2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Edirne'de son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Edirne'de seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Edirne için son anketler ne diyor? İşte Edirne'de yerel seçim anketi 2024.
31 Mart yerel seçimleri öncesi ORC Araştırma Şirketi'nin Edirne, anketinden sürpriz sonuçlar çıktı. 2024 yerel seçimleri son seçim anketleri ne diyor, sorusu hız kazandı. Seçime günler kala son anket sonuçları seçmenler tarafından sorgulanıyor. ORC Araştırma Şirketi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Edirne'de ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Peki, son Edirne anketi ne diyor? İşte Edirne 2024 ORC yerel seçim anket sonuçları...
EDİRNE SON SEÇİM ANKETİ 2024!
Yerel seçimlere sayılı günler kala ORC Araştırma, Edirne için yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Edirne'de son anket 7-8 Mart tarihleri arasında 1340 katılımcı ile CATI anket metodu ile yapıldı.
EDİRNE'DE KİM ÖNDE?
ORC Araştırma’nın anketine göre Edirne ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Cumhur İttifakı Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belgin İba yüzde 30,3 oy oranıyla önde çıktı. İYİ Parti adayı Hamdi Sedefçi yüzde 28 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Gencan Akın yüzde 23,7 oy aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi