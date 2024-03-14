ORC seçim anketi 2024! Edirne yerel seçim son anket sonuçları

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 10:08 - Güncelleme: 14 Mart 2024 10:09 - Güncelleme:

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CHP'nin kalesinde son seçim anketinden Ak Parti çıktı. 2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Edirne'de son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Edirne'de seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Edirne için son anketler ne diyor? İşte Edirne'de yerel seçim anketi 2024.