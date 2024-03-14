Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Haberler > ORC seçim anketi 2024! Edirne yerel seçim son anket sonuçları

ORC seçim anketi 2024! Edirne yerel seçim son anket sonuçları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ORC seçim anketi 2024! Edirne yerel seçim son anket sonuçları

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin kalesinde son seçim anketinden Ak Parti çıktı. 2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Edirne'de son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Edirne'de seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Edirne için son anketler ne diyor? İşte Edirne'de yerel seçim anketi 2024.

31 Mart yerel seçimleri öncesi ORC Araştırma Şirketi'nin Edirne, anketinden sürpriz sonuçlar çıktı. 2024 yerel seçimleri son seçim anketleri ne diyor, sorusu hız kazandı. Seçime günler kala son anket sonuçları seçmenler tarafından sorgulanıyor.  ORC Araştırma Şirketi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Edirne'de ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Peki, son Edirne anketi ne diyor? İşte Edirne 2024 ORC yerel seçim anket sonuçları... 

ORC seçim anketi 2024! Edirne yerel seçim son anket sonuçları - 1. Resim

EDİRNE SON SEÇİM ANKETİ 2024!

Yerel seçimlere sayılı günler kala ORC Araştırma, Edirne için yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Edirne'de son anket 7-8 Mart tarihleri arasında 1340 katılımcı ile CATI anket metodu ile yapıldı.

EDİRNE'DE KİM ÖNDE?

ORC Araştırma’nın anketine göre Edirne ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Cumhur İttifakı Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belgin İba yüzde 30,3 oy oranıyla önde çıktı. İYİ Parti adayı Hamdi Sedefçi  yüzde 28 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Gencan Akın yüzde 23,7 oy aldı.

ORC seçim anketi 2024! Edirne yerel seçim son anket sonuçları - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mecidiyeköy metro hattı çalışmıyor mu, neden? - HaberlerMecidiyeköy metro hattı çalışmıyor mu, neden?Mecidiyeköy metro intiharı SON DAKİKA! Mecidiyeköy metro intihar girişimi yapan kadın kim, öldü mü? - HaberlerMecidiyeköy metro intiharı SON DAKİKA! Mecidiyeköy metro intihar girişimi yapan kadın kim, öldü mü?5. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 5. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler5. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 5. günü teravih kılmanın fazileti nedir?Tayyargiller soruşturması ne oldu? Tayyar ve Özlem Öz çifti son durum - HaberlerTayyargiller soruşturması ne oldu? Tayyar ve Özlem Öz çifti son durumDilan Polat'ın serbest bırakılması için kızı Cumhurbaşkanı'na seslendi - HaberlerDilan Polat'ın serbest bırakılması için kızı Cumhurbaşkanı'na seslendiKonya'da Türk Yıldızları'nın askeri uçak kazasında pilot paraşütle atladı VİDEO - HaberlerKonya'da Türk Yıldızları'nın askeri uçak kazasında pilot paraşütle atladı VİDEOEğitim uçağı nerede düştü? Son dakika eğitim uçağı kazası 1 Şehit - HaberlerEğitim uçağı nerede düştü? Son dakika eğitim uçağı kazası 1 ŞehitHırkai Şerif, 15 Mart Cuma günü ziyaret edilebilecek! Hırkai Şerif camii nerede? - HaberlerHırkai Şerif, 15 Mart Cuma günü ziyaret edilebilecek! Hırkai Şerif camii nerede?KAAN mı Eurofighter mı yoksa F-35 mi? Hangisi daha iyi? - HaberlerKAAN mı Eurofighter mı yoksa F-35 mi? Hangisi daha iyi?Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu - HaberlerTrabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...