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Haberler > Spor > Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone yere serildi

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone yere serildi

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Şampiyonlar Ligi&#039;nde tarihi gece! Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone yere serildi

Spor Haberleri  / -

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur maçları tamamlandı. Borussia Dortmund ve Atletico Madrid, çeyrek finale yükselerek taraftarlarına tarihi bir gece yaşattı. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin maç içindeki tepkisi geceye damga vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları tamamlandı.

İlk maçında 1-1 berabere kaldığı PSV'yi evinde 2-0 mağlup eden Borussia Dortmund çeyrek finale kaldı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, 3. dakikada Sancho ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol için pozisyonlar bulurken, 90+5. dakikada sahneye Marco Reus çıktı ve Dortmund'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone yere serildi - 1. Resim

ATLETICO MADRID ÇEYREK FİNALDE, SIMEONE YERE SERİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçta 1-0 mağlup olan Atletico Madrid rövanşta Inter'e 2-1 üstünlük sağlayınca mücadele uzatmalara gitti.

Bu bölümde de eşitlik bozulmayınca penaltılar sonucunda İspanyol ekibi, rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Atletico Madrid, Inter'i konuk etti. 33. dakikada İtalyan ekibi Dimarco ile 1-0 öne geçerken, İspanyol temsilcisi 35. dakikada Griezmann ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. 87. dakikada Depay'ın golüyle Atletico Madrid 2-1 öne geçerken, 90 dakikada başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone yere serildi - 2. Resim

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin uzatmalarında son dakikasında kaça gole verdiği tepki geceye damga vurdu.

Arjantinli hoca, Rodrigo Riquelme'nin değerlendirmediği fırsat sonrası yere uzandı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone yere serildi - 3. Resim

Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Madrid ekibi, rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Öte yandan Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı karşılaşmada 120 dakika sahada kaldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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