Bursa seçim anketi 2024! (%) Bursa yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 16:20 - Güncelleme: 13 Mart 2024 16:22 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bursa seçim anketi 2024! Alinur Aktaş mı Mustafa Bozbey mi önde? | Bursa Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Bursa belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Alinur Aktaş ile CHP adayı Mustafa Bozbey önde gözüküyor. Peki, Bursa son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Bursa’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!