Bursa seçim anketi 2024! (%) Bursa yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı
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Bursa seçim anketi 2024! Alinur Aktaş mı Mustafa Bozbey mi önde? | Bursa Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Bursa belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Alinur Aktaş ile CHP adayı Mustafa Bozbey önde gözüküyor. Peki, Bursa son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Bursa’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Bursa yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Bursa yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP, DEVA Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Bursa ili özelinde MAK Danışmanlık tarafından paylaşıldı. İşte Bursa seçim anketi 2024 sonucu!
BURSA SEÇİM ANKETİ 2024
Bursa’da 2370 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 21 Şubat-5 Mart 2024 tarihleri arasında MAK Danışmalık tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
AK Parti-MHP (Alinur Aktaş): %45
CHP (Mustafa Bozbey): %41
İYİ Parti (Yüksel Selçuk Türkoğlu): %2
DEM Parti (İhsan Seylan): %2
Zafer Partisi (Bayram Kazancı): %1
YRP (Sedat Yalçın): %1
Saadet Partisi (İkram Akkaya): %1
DEVA Partisi (Zeki Kahraman): %0,5
Memleket Partisi (Ruşen Sever): %0,5
Diğer: %1
Kararsız: %5
BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Bursa 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %39,01
CHP: %24,38
İYİ Parti: %11,90
MHP: %8,62
YRP: %3,57
BBP: %0,79
BURSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Bursa 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %49,62
CHP: %47,03
Saadet Partisi: %1,80
DP: %0,65
DSP: %0,33
Kaynak: Türkiye Gazetesi