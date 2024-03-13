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Eskişehir seçim anketi 2024! (%) Eskişehir yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eskişehir seçim anketi 2024! (%) Eskişehir yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

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Eskişehir seçim anketi 2024! Ayşe Ünlüce mi Nebi Hatipoğlu mu önde? | Eskişehir Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Eskişehir belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Nebi Hatipoğlu ile CHP adayı Ayşe Ünlüce önde gözüküyor. Peki, Eskişehir son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Eskişehir’de yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!

Eskişehir yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Eskişehir yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP, DEVA Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Eskişehir ili özelinde MAK Danışmanlık tarafından paylaşıldı. İşte Eskişehir seçim anketi 2024 sonucu!

ESKİŞEHİR SEÇİM ANKETİ 2024

Eskişehir’de 1380 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 23 Şubat-5 Mart 2024 tarihleri arasında MAK Danışmalık tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:

AK Parti-MHP (Nebi Hatipoğlu): %43

CHP (Ayşe Ünlüce): %42

İYİ Parti (Melih Aydın): %3

DEM Parti (Gamze Toprak): %2

Zafer Partisi (Oğuz Beki): %1

YRP (Kadir Çalışıcı): %1

Saadet Partisi (Fesih Bingöl): %1

DEVA Partisi (Çelik Erimez): %0,5

Memleket Partisi (Salih Eskici): %0,5

Diğer: %1

Kararsız: %5

Eskişehir seçim anketi 2024! (%) Eskişehir yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı - 1. Resim

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023

Eskişehir 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:

CHP: %34,06

AK Parti: %33,15

İYİ Parti: %13,81

MHP: %7,31

YRP: %1,42

BBP: %1,10

ESKİŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019

Eskişehir 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:

CHP: %52,30

AK Parti: 45,14

Saadet Partisi: %1,20

DSP: %0,79

Vatan Partisi: %0,21

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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