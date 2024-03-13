Eskişehir seçim anketi 2024! (%) Eskişehir yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 18:12 - Güncelleme: 13 Mart 2024 18:13 - Güncelleme:

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Eskişehir seçim anketi 2024! Ayşe Ünlüce mi Nebi Hatipoğlu mu önde? | Eskişehir Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Eskişehir belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Nebi Hatipoğlu ile CHP adayı Ayşe Ünlüce önde gözüküyor. Peki, Eskişehir son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Eskişehir’de yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!