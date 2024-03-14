Erken emeklilik bekleyenler dikkat! Uzman isim uyardı! 1260 gün detayı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, erken emeklilik imkanlarından yararlanmak isteyenler için 1260 gün detayına dikkat çekti. Eksik günlerini tamamlamayan SSK'dan emekli olamayabilir. İşte Erdursun konuyla ilgili açıklamaları...

Erken emeklilikte SSK’dan Bağkur'dan mı emekli olmanın daha avantajlı olacağı merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT'de SSK'dan emekli olmanın daha avantajlı olduğunun altını çizerek 1260 gün detayına dikkat çekti. Erdursun aynı zamanda şirket ortağı olanlar için de önemli uyarılar paylaştı. İşte Erdursun’un açıklamaları:

1260 GÜNE DİKKAT

EYT'de SSK'dan emekli olmak Bağ-Kur'a göre daha avantajlıdır. Daha az günle emekli olur daha yüksek emekli aylığı alırsınız. Eksik günlerinizi nasıl tamamlayabilirsiniz, isteğe bağlı sigorta primi ödeyecekseniz 1260 güne dikkat etmeniz gerekir.

Son 2520 gün içinde hangi statüden (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Banka Sandığı) daha fazla prim gününüz varsa o statüden emekli olursunuz.

"EMEKLİLİK İPTALİNE NEDEN OLABİLİR"

SSK'dan emekli olacağım diye çalışmadan sağda solda kendisini sigortalı olarak gösterenler sahte sigortalılık ve emeklilik iptali riski ile karşılaşabilirler. Ortağı olduğunuz şirkette kurallara uygun SSK'lı değilseniz, SSK günleriniz Bağ-Kur'a aktırılır. SSK'dan emekli olamayabilirsiniz.

ŞİRKET ORTAKLARI NE YAPMALI?

28.02.2011 tarihine kadar şirket ortaklığınız varsa, ortak olduğunuz şirket dışında başka bir işyerinde çalışmalarınız olsa dahi bu günler Bağ-Kur'a geçer.

1.10.2008 öncesi ortak olduğunuz şirkette öncelikle işçi olarak SSK'lı çalışmaya başlamanız var, daha sonra şirket ortağı olmuşsanız sorun yaşamazsınız aksi halde SSK günleriniz Bağ-Kur'a geçer.

Ödenmeyen Bağ-Kur günlerini ihya yapıp ödemek isteyenler, emeklilik için eksik günü kadar değil silinen sürenin tamamını ödemek zorundadırlar.

Eksik günlerini tamamlamak için 1 gün dahi yurtdışı borçlanması yaparak emekli olanlar, yurtdışında çalışırlarsa, işsizlik maaşı ya da sosyal yardım alırlarsa Türkiye'den emekli aylığı alamazlar. Şirket ortağı olarak prim ödeyerek bu sorunu çözebilirsiniz."

Kendi adınıza işyeri ya da şirket ortaklığı varsa ve o dönemde Bağ-kur primlerinizi ödemediğiniz için silinmiş ise o günlere ayrıca Doğum-Askerlik gibi borçlanma yapamazsınız.

Emekliliğinizi hak etmiş olsanız bile yüksek primle çalışıyorsanız 2024'de emekli olmak mı, bir süre daha çalışmak mı sizin için avantajlı olur fayda maliyet analizi yapmalısınız.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları emeklilik için 1260 günden daha az eksikleri varsa şirket ortağı olarak avantajlı emekli olabilirler.